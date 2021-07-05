Мама Наташи Королевой рассказала, сколько у нее было мужчин

Мать Наташи Королевой не стала стесняться своих любовных похождений в молодости и публично рассказала о количестве мужчин. 75-летняя телеведущая Людмила Порывай в эфире телеканала НТВ отметила, что раньше за ней ухаживали десятки молодых людей.

О своей юности женщина вспомнила в контексте обсуждения личной жизни внука Архипа. Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко недавно появился на публике с кольцом, напоминающим обручальное. В СМИ сразу появились сообщения, что молодой человек планирует жениться. Людмила Порывай призвала внука не торопиться.

«Ему всего 19 лет. Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера. Почему это у него одна невеста, и все, сразу свадьба? Нет — у нас пока многоточие. Все еще впереди», — приводит слова Порывай «Экспресс-газета».

Сама Наташа Королева солидарна со своей матерью. Она считает, что ее наследник должен хорошо подумать перед женитьбой. Певица проговорилась, что ее сын сейчас увлечен далеко не одной девушкой.

«Мы со всеми его девушками общаемся, но в их отношения не вмешиваемся. Он сам со всем разберется, когда придет время», — сказала Королева.

О личной жизни Людмилы Порывай известно намного больше, чем о семейном положении ее внука. Мать Наташи Королевой, как и ее дочь, дважды выходила замуж. Первый супруг телеведущей – Владимир умер в 1993 году. От украинского хормейстера Людмила родила двух дочерей: Наташу и Ирину (певица, выступающая под псевдонимом Руся – Прим. ред.).