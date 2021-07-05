Генпрокуратура Белоруссии санкционировала арест певицы Анжелики Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии санкционировала арест певицы Анжелики Агурбаш. В республики в отношении нее возбуждены два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса республики, которые касаются лично президента Александра Лукашенко, а также разжигания в обществе социальной розни и вражды.

«Агурбаш Анжелика Анатольевна в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении на Telegram-канале Генпрокуратуры страны.

В ведомстве также добавили, что в Россию в июне 2021 года была направлена просьба о выдаче певицы для привлечения ее к уголовной ответственности. Возбужденные в отношении нее дела находятся в производстве Следственного комитета республики.