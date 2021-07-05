На съемках «Дома-2» жестоко избили 18-летнюю девочку

Участница очередного сезона реалити-шоу «Дом-2» Катя Горина поссорилась со своей коллегой по проекту, 20-летней моделью Полиной Калининой. Словесная перепалка закончилась потасовкой, в которой 18-летняя Горина получила серьезный удар по голове.

О травме девушка рассказала в своем аккаунте в «Инстаграме». В сториз она опубликовала кадры из машины скорой помощи и заключение врача о том, что у нее диагностировано сотрясение головного мозга.

ФОТО: Инстаграм

Что именно довело участниц до драки пока неизвестно, однако, Горина среди поклонников шоу славится своим вспыльчивым характером и даже агрессивным поведением. Многие телезрители даже не посмотрев последний выпуск «Дома-2» решили, что конфликт спровоцировала именно Катя.

«Уверена, что она сама нарвалась и спровоцировала драку. Лезет всем под кожу», «...вот и строила б любовь Катя, а не занималась мозговыносительством участников. Очень предсказуемо то, что она получила. Наверняка за свой длинный язык», «Нисколько не жалко, сама заслужила, поменьше будет на людей кидаться, это бумеранг за маму», - пишут фанаты в группах телестройки в социальных сетях.