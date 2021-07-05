Известный блогер Марьяна Ро полностью разделась на природе, надеясь, что ее никто не увидит, но всё было зря
Такой поступок девушки многие из ее 7,3 млн фанатов оценили, восхитившись в комментариях фигурой и смелостью, пишет Лайф.
Такой поступок девушки многие из ее 7,3 млн фанатов оценили, восхитившись в комментариях фигурой и смелостью, пишет Лайф.
Известная 21-летняя блогер Марьяна Ро решила по-своему бороться с летней жарой, отправившись на природу. Сейчас девушка путешествует по всему миру, но для съемки она выбрала не шумный город, а тихую сельскую местность и берег реки. Марьяна устроилась на камне совершенно голой, оставив лишь огромный бант на голове и несколько украшений.
Грудь она прикрывала руками и позировала перед фотографом, которым выступила ее подруга Настя Фед. В комментариях поклонники Марьяны пришли в небывалый восторг от этих снимков. Ведь девушка хоть и не стесняется показывать фигуру в откровенных нарядах и купальниках, но редко оголяется целиком.
Марьяна Ро стала очень популярна в 2014 году, когда начала активно снимать ролики на YouTube и встречаться с блогером Ивангаем. Многие фанаты парня, к слову, обвиняли ее в том, что девушка поднялась только из-за романа с восходящей звездой Сети. Пара рассталась в 2016 году, и намного позже блогер признался, что Марьяна поднимала на него руку. Сейчас девушка встречается с рэпером Face, с которым сильно сблизилась в начале 2017 года.