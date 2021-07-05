Известный блогер Марьяна Ро полностью разделась на природе, надеясь, что ее никто не увидит, но всё было зря

Марьяна Ро стала очень популярна в 2014 году, когда начала активно снимать ролики на YouTube и встречаться с блогером Ивангаем. Многие фанаты парня, к слову, обвиняли ее в том, что девушка поднялась только из-за романа с восходящей звездой Сети. Пара рассталась в 2016 году, и намного позже блогер признался, что Марьяна поднимала на него руку. Сейчас девушка встречается с рэпером Face, с которым сильно сблизилась в начале 2017 года.