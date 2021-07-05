Умер режиссер «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Некоторое время назад у 81-летнего оскароносного режиссера был диагностирован коронавирус. Сообщается на сайте «Мосфильма».

«Киноконцерн „Мосфильм« и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления „Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

О дате и времени прощания пока не сообщается.

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.