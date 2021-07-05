Лучший папа: Энрике Иглесиас показал редкое фото с детьми от Курниковой

Отношения 46-летнего испанского певца и 40-летней российской теннисистки начались в 2002 году. Они познакомились на съемках клипа Энрике «Escape». Бурный роман обернулся созданием крепкой семьи.

У супругов подрастают трое детей. В 2017 году у Иглесиас и Курниковой родились близнецы: мальчик, которого назвали Николасом, и девочка Люси. А в январе 2020 года на свет появилась младшей наследница. Ее было решено назвать Машей.

Сегодня музыкант разместил в своем Instagram снимок со старшими детьми. Энрике резвился с малышами в бассейне на борту яхты. Он сделал забавное выражение лица, высунув язык, и обхватил сына и дочку руками.

Мальчик явно был недоволен тем, что его фотографируют, однако девочка с удовольствием позировала в солнцезащитных очках в форме сердца.

Подписчики пришли в восторг от эмоционального кадра.