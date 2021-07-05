Лучший папа: Энрике Иглесиас показал редкое фото с детьми от Курниковой
Энрике Иглесиас опубликовал редкое семейное фото. Певец запечатлелся с наследниками, которых ему подарила супруга, российская спортсменка Анна Курникова, пишет eg.ru.
Энрике Иглесиас опубликовал редкое семейное фото. Певец запечатлелся с наследниками, которых ему подарила супруга, российская спортсменка Анна Курникова, пишет eg.ru.
Отношения 46-летнего испанского певца и 40-летней российской теннисистки начались в 2002 году. Они познакомились на съемках клипа Энрике «Escape». Бурный роман обернулся созданием крепкой семьи.
У супругов подрастают трое детей. В 2017 году у Иглесиас и Курниковой родились близнецы: мальчик, которого назвали Николасом, и девочка Люси. А в январе 2020 года на свет появилась младшей наследница. Ее было решено назвать Машей.
Мальчик явно был недоволен тем, что его фотографируют, однако девочка с удовольствием позировала в солнцезащитных очках в форме сердца.
Подписчики пришли в восторг от эмоционального кадра.
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