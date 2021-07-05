Праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля: лучшие гадания в домашних условиях

Праздник Ивана Купалы отмечают в ночь с 6 на 7 июля, и в 2021 году каждый вновь может попытать удачи и поискать мифический цвет папоротника. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не упускать исключительно удачного времени для того, чтобы погадать на свою судьбу и получить ценные подсказки.

Гадание на судьбу

Проводят гадание на закате Солнца, предварительно задумав самый волнующий вопрос и прошептав его, глядя на небо. После этого внимательно прислушиваются к звукам. Тишина говорит о том, что ответ на вопрос положительный, а резкий вскрик птицы или иной громкий звук указывает на то, что ответ отрицательный. Для гадания важно надеть свободную одежду, распустить волосы и снять все украшения, и тогда ответ будет достоверным.

Гадание на суженого в Купальскую ночь

Накануне праздника собирают венок из полевых цветов, стараясь, чтобы все цветы и травы были разными. После заката в ванну или иную широкую емкость наливают воду, приговаривая: «Вода все ведает, по капле сил набирается, по всему свету путешествует. Вода-водица, моя сестрица, о суженом расскажи, судьбу мою покажи».

Затем на воду бережно опускают венок и следят за его передвижениями:

пошел ко дну — скорой встречи с суженым не будет;

остался на месте — скоро будет встреча;

плывет в противоположную от вас сторону — жених уже в пути;

кружится на месте — жених обманет.

Гадание на воске

На Ивана Купалу традиционным и самым достоверным считается гадание на воске. Для этого берут восковую свечу и поджигают ее. Затем наливают в широкую емкость чистую воду и льют в нее капающий со свечи воск, сосредоточившись на важном вопросе. После того, как капли воска застынут в воде, их рассматривают, чтобы получить ответ на свой вопрос.

Гадание на чувства

Еще одно достоверное гадание укажет, кто из поклонников испытывает истинные чувства, а кто просто увлекся или играет чувствами. Для этого берут несколько луковиц, помещают их в горшки с водой или землей и помечают именами ухажеров. Луковицы поливают в 12 часов ночи, приговаривая: «Истинные чувства вода покажет, правду мне расскажет. Ночь купальская глаза на избранника откроет, его истинные чувства мне раскроет».