Яблочко не от яблоньки: эпатажные дети российских знаменитостей

Громкий скандал с участием Макара Касаткина и всей его семьи разгорелся в 2017-м. Его бывшая девушка Фрея Зильбер обратилась на ток-шоу Бориса Корчевникова, чтобы рассказать о подробностях их совместной жизни. Она обвинила Макара в рукоприкладстве и употреблении запрещенных веществ. В эфире показали видео, где Касаткин громит квартиру, в которой проживал вместе с экс-возлюбленной. После этого инцидента его задержала полиция.

Фрея родила сына Марка от Касаткина в 2018-м, но его семья долго не признавала ребенка. Только после проведения ДНК-экспертизы Мария Шукшина заявила, что готова принять внука в семью. В 2019-м звездная чета забрала мальчика себе: его воспитывают Макар и его новая жена. Фрею Зильбер не видели уже около года, призналась Мария в Instagram.

Алеся Кафельникова — дочь Евгения Кафельникова

Дочь российского теннисиста решила стать моделью в подростковом возрасте. Ее заметили после бала дебютанток журнала Tatler в 2015-м. В 17 лет Алеся уже открывала показ Валентина Юдашкина, а когда окончила школу, уехала работать в Лондон в модельное агентство Elite. Там девушка впервые попробовала наркотики. Проработав в Великобритании некоторое время, Кафельникова вернулась в Москву, начала встречаться с рэпером Фараоном и пустилась во все тяжкие. Ее бунтарский образ жизни наблюдали подписчики на странице в Instagram. По фото и видео было видно, что девушка увлеклась запрещенными веществами и ведет аморальный образ жизни.

Алеся Кафельникова поссорилась с отцом и вскоре пропала из поля зрения общественности. В 2018-м девушка появилась на телевидении и дала интервью журналу Tatler, где призналась, что все это время лечилась от наркозависимости в реабилитационном центре. Модель поделилась, что всему виной — гиперопека родителей. Отец постоянно следил за ней и контролировал. Сейчас Алеся не принимает наркотики, вернулась в модельный бизнес и по слухам, ждет ребенка.

Сергей Зверев-младший — сын Сергея Зверева

Сергей Зверев. ФОТО: Instagram

Детство мальчика прошло под камерами папарацци и среди звезд российского шоу-бизнеса. В 2000-х вся страна наблюдала за жизнью Сергея Зверева-младшего и его знаменитого папы в эфире реалити-шоу «Полный фэшн». Казалось, что он должен был пойти по стопам звездного родителя и начать карьеру на телевидении, но в подростковом возрасте Сережа связался с плохой компанией: выпивал, гулял, начал курить, воровал деньги из дома, брал кредиты. Чтобы оградить сына от влияния друзей, Зверев-старший постоянно менял ему школы.

О наследнике стилиста ничего не было известно до 2015-го. Тогда в эфире ток-шоу с Борисом Корчевниковым выяснилось, что Сергей Зверев-младший сбежал из гламурной Москвы в Коломну, где устроился на работу в местный отель. Парень рассказал, что хотел всего добиться сам и жить независимо от отца. Отношения Зверевых ухудшились, когда Сережа-младший представил отцу невесту. Девушка не понравилась звездному папе и он оказался прав: брак Сергея Зверева-младшего и Марии Бикмаевой распался через несколько месяце после свадьбы. Второй раз парень женился на девушке, которая имела судимость и была лишена родительских прав. Пара пыталась отсудить у Зверева-старшего квартиру.

Дарья Кержакова — дочь Александра Кержакова

Дарья — дочь от первого брака футболиста Александра Кержакова с Марией Головой. Девочка родилась в 2005-м, ее родители развелись спустя пять лет. В отличие от других жен Кержакова, Мария никогда не делила дочь с бывшим мужем и не комментировала его скандалы с экс-супругами — Екатериной Сафроновой и Миланой Тюльпановой. О Дарье Кержаковой редко упоминали в прессе, ее можно было увидеть только на совместных фотографиях в социальных сетях спортсмена.

Дарья вела безымянные странички в ТикТоке и Instagram, где делилась с подписчиками своими мыслями, выяснил портал Super. По рассказам самой девушки, она страдает расстройством пищевого поведения (РПП) с 12 лет. Сначала дочь Керажкова сидела на диетах, затем контроль питания перерос в систематическое голодание. Также в ее жизни был негативный опыт со слабительными препаратами, которые спровоцировали воспалительные процессы в организме.