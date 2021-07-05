Стали известны самые простые способы заработать миллион долларов, которым позавидуют даже олигархи

Кажется, пользователям Сети удалось раскрыть универсальные секреты безбедной жизни. Своими методами они поделились на портале Reddit. Пользователь под ником Imaginary-Cycle-5600 спросил, как проще всего заработать миллион долларов, и количество ответов поражает воображение. Издание Digg выбрало лучшие из них, ну а вам осталось лишь определиться, по какому пути пойти.
Заключить брак с богатым человеком
За этот вариант проголосовало более 33 тысяч пользователей. Знатоки уточняют, что после этого можно развестись, но при условии, что состояние вашего супруга/супруги превышает два миллиона долларов.
Получить наследство
В качестве примера пользователь bebbs74
привёл историю успеха американского миллиардера Дэвида Коха, которой он поделился с выпускниками Академии Дирфилд в 2003 году. «Всё началось в детстве. Однажды отец подарил мне яблоко. Я продал его за пять долларов, купил два яблока и продал их за десять. Затем я купил четыре яблока и продал их за двадцать. Так продолжалось день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, пока мой отец не умер и не оставил мне в наследство триста миллионов долларов», - говорит Дэвид Кох, миллиардер.
Попросить миллион человек скинуться по одному доллару
Пользователь под ником kplatinum777
напоминает, что однажды такой способ уже сработал. В 2005 году британский студент Алекс Тью создал вебсайт MillionDollarHomepage.com
, на котором располагалась сетка размером 1000 на 1000 пикселей. Набор пикселей размером 10 на 10 штук можно было приобрести по цене один доллар за пиксель и разместить там ссылку на свой сайт. Последняя тысяча пикселей была выставлена на аукцион: она была продана 11 января 2006 года. В итоге автор проекта разбогател на 1 037 100 долларов.
Написать книгу «Как стать миллионером»
«Это не самый простой, но вполне доступный для многих способ.
1. Устройтесь на хорошо оплачиваемую работу и станьте профессионалом своего дела.
2. Экономьте.
3. Вкладывайте деньги в инвестиционные фонды.
4. Развивайтесь, читайте книги.
Я начал с нуля восемь лет назад. Сейчас у меня 400 тысяч на счету. Через семь лет я планирую стать миллионером», - рассказывает cheerful1.
Прибегнуть к маленькой хитрости