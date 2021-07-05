Стали известны самые простые способы заработать миллион долларов, которым позавидуют даже олигархи

1. Устройтесь на хорошо оплачиваемую работу и станьте профессионалом своего дела.

2. Экономьте.

3. Вкладывайте деньги в инвестиционные фонды.

4. Развивайтесь, читайте книги.

Я начал с нуля восемь лет назад. Сейчас у меня 400 тысяч на счету. Через семь лет я планирую стать миллионером», - рассказывает cheerful1.