Сжечь на костре: Анастасии Макеевой угрожают расправой

Ей кажется, что внимание, которое на нее сейчас свалилось – это настоящий успех и звездная жизнь. Но если бы моя фамилия не фигурировала в постах Светы, она и Роман никому и не были бы интересны. Причем пишет Света посты несамостоятельно. Если вы посмотрите ее прямые эфиры в интернете, то увидите, что речь у нее несвязная, не обогащенная речевыми оборотами. Она весьма примитивно выражает свои мысли и все время посмеивается, будто у нее есть проблемы с нервной системой. Но посты у нее красноречивые.

– Кто же пишет за нее эти посты?

– Есть молодой человек, с которым она переписывается. Этот самый мужчина в прошлом два с половиной года переписывался со мной, но мы так и не встретились.

Потом вообще выяснилось, что он выдает себя за другого. Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня. Вот поэтому теперь он стал другом Светы. Мои родители даже подавали на него заявление, он находится в международном розыске.

Его физическое местонахождение никому не известно. Но он выдает себя за разных симпатичных молодых людей, он очень образованный. Он обеспеченный – может прислать женщине дорогую сумочку, купить новый телефон, оплатить поездку за границу. Для него это игра. Он так эмоционально подпитывается. Но он никогда не встретится с женщиной, с которой ведет переписку.

– Получается, женщины легко влюбляются в этого мужчину?

– Да. Он очень хорошо знает психологию женщин, выискивает раненые, одинокие сердца, жаждущие любви, и окружает их вниманием. Мы ведь наивные. Нам кажется, что вот-вот этот красивый мужчина переступит порог с букетом цветов – и начнется настоящая красивая жизнь. Но на самом деле нам просто пускают пыль в глаза. Нынешнему другу Светы, видимо, нравится, что через нее у него есть возможность задеть меня.

– А вас задевают нелестные публикации в ваш адрес?

– У меня все так отболело, что вообще нет. Я счастлива в браке. Рядом со мной настоящий мужчина. Да, он не миллиардер, не власть имущий человек. Но Роман – реальный мужчина, которого можно потрогать за руку. Он всегда рядом, не отходит от меня, мы доверяем друг другу. Для меня нет большего подарка, чем он.

– По словам Светланы, Роман сейчас мало помогает детям финансово.