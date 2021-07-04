«Фееричный уход со сцены»: дочь примадонны шокировала фанатов шикарным выступлением
Восьмилетняя дочь примадонны игриво и с выражением прочитала строчки из стихотворения гениального режиссера.
Восьмилетняя дочь примадонны игриво и с выражением прочитала строчки из стихотворения гениального режиссера.
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вновь покорила сердца подписчиков Instagram ее отца. В этот раз она исполнила стихотворение Андрея Тарковского «Лето». Восьмилетняя девочка в светлом платье и с заплетенной косой игриво и с выражением прочитала на камеру строчки из произведения режиссера по памяти. Закончив рассказ, она побежала обниматься с Галкиным.
«Класс, умница! Дай поцелую», — сказал дочке Максим, протянув руки для объятий.
Многие поклонники выразили восхищение артистизмом ребенка и предположили, что во взрослой жизни Лиза станет актрисой, пишет Пятый канал.
«Талантище! Такая красотка. Я стараюсь не пропускать ни один отрывок ваших видео. Прекрасная семья, прекрасное воспитание»; «Какая красавица! Вся в маму»; «Уход со сцены, как всегда, фееричен», — написали неравнодушные подписчики в комментариях к посту Галкина.