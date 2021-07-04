«Фееричный уход со сцены»: дочь примадонны шокировала фанатов шикарным выступлением

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вновь покорила сердца подписчиков Instagram ее отца. В этот раз она исполнила стихотворение Андрея Тарковского «Лето». Восьмилетняя девочка в светлом платье и с заплетенной косой игриво и с выражением прочитала на камеру строчки из произведения режиссера по памяти. Закончив рассказ, она побежала обниматься с Галкиным.