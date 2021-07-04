«Живой он!»: жена Мамонова пожаловалась на людей, «похоронивших» ее мужа

«Живой он! Это какая-то девушка безумная в Facebook написала, сидит сейчас и счастлива от своей подлости. Какие-то девушки сумасшедшие. Они меня теперь доконают. Пока состояние такое же. Даже мне сами позвонили из больницы сразу, сказали, что жив он. Все это какие-то провокации. Уже понеслась», — посетовала Ольга.