«Живой он!»: жена Мамонова пожаловалась на людей, «похоронивших» ее мужа
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что основатель группы «Звуки Му» скончался в реанимации. Его супруга опровергла эти сведения и рассказала о состоянии мужа.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что основатель группы «Звуки Му» скончался в реанимации. Его супруга опровергла эти сведения и рассказала о состоянии мужа.
Жена основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова опровергла слухи о его смерти, которые ранее распространились в соцсетях.
«Живой он! Это какая-то девушка безумная в Facebook написала, сидит сейчас и счастлива от своей подлости. Какие-то девушки сумасшедшие. Они меня теперь доконают. Пока состояние такое же. Даже мне сами позвонили из больницы сразу, сказали, что жив он. Все это какие-то провокации. Уже понеслась», — посетовала Ольга.
По информации 5-tv.ru от источника в медицинских кругах, Петр Мамонов действительно жив. Однако он находится в очень тяжелом состоянии на ИВЛ. В реанимации 70-летний мужчина находится уже восьмые сутки.