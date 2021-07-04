Ты — мой раб: ТОП-5 признаков ненависти кошки к человеку

Чтобы устанавливать контакт с усатой мордочкой, ученые разработали немало методичек. Благодаря им можно перевести кошачий язык на человеческий, а по положению туловища понять, в каком настроении пребывает питомец и как не нужно себя вести, пишет Пятый канал.

Все сложно

По мнению специалистов, нелюбовь животное выражает абсолютно так же, как и человек. Во-первых, оно будет агрессивно настроено и, скорее всего, начнет активно кусаться. Речи о травмах во время игр не идет. Имеется ввиду настоящие противостояние между кошкой и хозяином. Во-вторых, ни один позитивно настроенный пушистик не будет шипеть на любимого вожака. Это также следует запомнить.

Если кошка постоянно соблюдает физическую дистанцию — это веский повод задуматься об отношениях. Сделайте все возможное, но научитесь устанавливать контакт.

Поза, когда кошка прячет хвост между задними лапами, говорит о жутком страхе, желании поскорее отступить назад или, напротив, скрытой агрессии. К такому животному лучше не подходить: одна секунда — и руки растерзают в кровь.