Алкоголизм, убийство, тюрьма: как сложилась судьба актрисы Валентины Малявиной

Одна из красивейших советских актрис 1960-1970-х годов Валентина Малявина имела все шансы сделать блестящую карьеру, но жизнь ее сложилась трагически.

Первым мужем актрисы был знаменитый актер Александр Збруев. Они расписались после бурного романа, в итоге которого 17-летняя актриса забеременела. Несмотря на это, матери Збруева и Малявиной настояли на аборте.

«Эта трагедия все перевернула в моей жизни — я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами. Мне до сих пор иногда снится этот нерожденный ребенок. Во сне я тянусь руками к его колыбели, и в последний момент он оттуда без следа исчезает», — цитирует актрису «Экспресс газета».

Збруев был в отъезде, когда Малявина избавилась от ребенка, а вернувшись, обвинил во всем ее. Более того, он сильно избил супругу. В скором времени актеры развелись.

Вторым мужем Малявиной стал режиссер Павел Арсенов, у которого она снялась в главной роли в знаменитом фильме «Король-Олень». В новых отношениях актриса снова забеременела, родила девочку, однако радость материнства испытать ей и на этот раз не довелось.

«Я родила очень красивую девочку. Она в роддоме умерла от сепсиса. Я потеряла рассудок. Тогда я подружилась с коньяком. По полстакана в день выпивала стабильно. Появилась пустота в душе, я поняла, что не смогу жить с Арсеновым», — признавалась актриса.

Затем у Малявиной случился роман с одним из талантливейших советских актеров Александром Кайдановским, с которым они прожили шесть лет. У обоих был непростой нрав, их переполняли страсть и ревность, поэтому роман был бурным, на грани безумия, с постоянным выяснением отношений и драками на фоне злоупотребления алкоголем.

Следующей любовью Малявиной стал актер Станислав Жданько, который был младше ее на 13 лет. Их роман был таким же безумным и подогреваемым алкоголем, как и предыдущие отношения актрисы. Однако закончилось все значительно страшнее: 13 апреля 1978 года Жданько обнаружили с ножом в сердце. До сих пор неясно, что это было: несчастный случай, суицид или убийство.

«В вечер его смерти мы повздорили. Когда он вышел из себя, я подлила масла в огонь — начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не пить. А потом спокойно вышла из кухни и села на диван в комнате. Через час я снова вошла на кухню, а там лежал Стас весь в крови… Следователь сразу понял, что это самоубийство. Дело закрыли. Но через несколько лет родственники Стаса добились того, чтобы я села в тюрьму. Впрочем, спустя четыре года меня оправдали», — вспоминает Малявина.

После освобождения в жизни актрисы были еще два мужчины, уже не столь знаменитые, как ее прежние возлюбленные. Один из них — кузнец, мастер по металлу Максим Краснов, второй — иконописец и резчик по дереву Владимир Красницкий. Мужчина был убит ножом в спину, когда поздним вечером шел по улице.

Через несколько лет оставшуюся в одиночестве актрису обманули мошенники, которые, завладев ее квартирой, увезли ее саму в Курск. Чудом Малявину разыскали знакомые, после чего актрису поселили в московском доме престарелых, где за ней закреплены личный врач и сиделка, пишет Пятый канал.

В пансионате актриса живет последние 20 лет, причем остается загадкой, кто оплачивает ее содержание здесь. По одним слухам, деньги через помощницу дает Александр Збруев, по другим — богатая дочь одной из осужденных, с которой актриса когда-то отбывала срок заключения.

«Малявина за нее вступалась, защищала от агрессивных зэчек. А когда Валя попала в беду, та с помощью частных детективов вытащила ее из плена черных риелторов», — рассказал источник издания.