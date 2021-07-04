Ураган в Москве, жара в Канаде, оползень в Японии! ТОП жутких природных аномалий недели

Эта неделя, к сожалению, не стала исключением по погодным аномалиям. В понедельник жуткие новости приходили из Москвы и Подмосковья. Мощный ливень и гроза. Сорванные крыши, десятки поваленных деревьев, упавший строительный кран, затопленные улицы, потоки воды в подземных переходах, и поезда, вставшие в метро.

В Щелково молния ударила прямо в электроподстанцию, оставив большую часть города без света. В Химках также от молнии как спичка загорелся целый коттедж. На нескольких станциях метрополитена о поездах можно было забыть, вода хлынула прямо на пути.

По-настоящему страшно было на улице Правды — там на припаркованные машина сложилась целая крыша заброшенного здания. К сожалению, не обошлось без жертв, трое взрослых и один ребенок погибли. Заведены уголовные дела.

Дальний Восток сдерживает натиск природы — в регионе крупнейший за 50 лет паводок. Затопило почти тысячу домов, пришлось эвакуировать людей. Ущерб от стихии оценивается в один миллиард рублей. Свердловскую область накрыл мощный циклон. Изнуряющая жара мгновенно отступила, и на смену ей пришли ливни, грозы и сильный порывистый ветер. А жители севера региона испытали настоящую ледяную бомбардировку. Под водой оказалась Казань. На улицах сильно затруднено движение. Ливневки не справляются с обильным потоком воды. На самых проблемных участках трудятся аварийные службы.

За границей тоже лихорадит. В Канаде из-за высокой температуры горят леса. От аномальной жары, кое-где столбик термометра показывает почти 50 градусов, уже скончались пятьсот канадцев. Похожая ситуация в США — из-за жаркой погоды погибли уже 60 человек.

А на японский город Атами обрушился мощный оползень. Поток сметал все на пути. Унесло несколько домов. Больше двадцати человек числились пропавшими без вести. Еще десятки оказались заблокированными. Сегодня стало известно о том, что 19 человек были найдены живыми. Им ничего не угрожает. В то же время имеется информация о двух погибших и двух пострадавших. Власти готовятся к массовой эвакуации, передает Пятый канал.