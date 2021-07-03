Петра Мамонова с поражением легких в 87% подключили к ИВЛ

По словам женщины, у 70-летнего режиссера подтвердили коронавирус.

К утру 2 июля состояние Мамонова оценивалось, как крайне тяжелое. Поступил к врачам режиссера еще пять дней назад, у него была температура, которую медики сбили, пишет TopNews.ru.

Когда же началось поражение легких, родные вызвали бригаду скорой помощи, подтвердила супруга Мамонова.

«Поражение легких — 87%, COVID подтвердился», – цитирует РБК Ольгу Мамонову.

На тяжелое состояние Петра Мамонова отреагировала Ксения Собчак, которая несколько месяцев назад брала у него интервью.

У себя в Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак рассказала, что сейчас режиссера записывают «в антипрививочники и в антимасочники».

«Когда мы снимали с ним выпуск, он искренне опасался, что кто-то из съёмочной группы привезёт ему заразу, поэтому просил людей с тревожными симптомами не брать в деревню», – вспоминает телеведущая.

По словам Собчак, Мамонов консультировался с врачом и надеялся не только на Бога. И в то же время режиссер, по словам его жены, не успел вакцинироваться, но при этом не был ковид-диссидентом.