Петра Мамонова с поражением легких в 87% подключили к ИВЛ
Накануне вечером госпитализированного Петра Мамонова подключили к ИВЛ. Информацию о его тяжелом состоянии подтвердила его супруга Ольга Мамонова.
Накануне вечером госпитализированного Петра Мамонова подключили к ИВЛ. Информацию о его тяжелом состоянии подтвердила его супруга Ольга Мамонова.
По словам женщины, у 70-летнего режиссера подтвердили коронавирус.
К утру 2 июля состояние Мамонова оценивалось, как крайне тяжелое. Поступил к врачам режиссера еще пять дней назад, у него была температура, которую медики сбили, пишет TopNews.ru.
Когда же началось поражение легких, родные вызвали бригаду скорой помощи, подтвердила супруга Мамонова.
«Поражение легких — 87%, COVID подтвердился», – цитирует РБК Ольгу Мамонову.
На тяжелое состояние Петра Мамонова отреагировала Ксения Собчак, которая несколько месяцев назад брала у него интервью.
У себя в Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак рассказала, что сейчас режиссера записывают «в антипрививочники и в антимасочники».
«Когда мы снимали с ним выпуск, он искренне опасался, что кто-то из съёмочной группы привезёт ему заразу, поэтому просил людей с тревожными симптомами не брать в деревню», – вспоминает телеведущая.
По словам Собчак, Мамонов консультировался с врачом и надеялся не только на Бога. И в то же время режиссер, по словам его жены, не успел вакцинироваться, но при этом не был ковид-диссидентом.
«Держитесь, Пётр Николаевич! Сражайтесь!», – призвала его Ксения Собчак.