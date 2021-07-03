В квартале Ротерманни искали моделей. Смотрите, кто пришел на кастинг!
В субботу утром в таллиннском квартале Ротерманни можно было заметить юных моделей, которые пришли на кастинг, чтобы попасть на подиумы ERKI Fashion Show.
В субботу утром в таллиннском квартале Ротерманни можно было заметить юных моделей, которые пришли на кастинг, чтобы попасть на подиумы ERKI Fashion Show.
28 августа в Батарейной тюрьме состоится самое ожидаемое событие года в области моды в Эстонии - ERKI Fashion Show 2021. На кастинге моделей для ERKI будет создана большая база данных, из которой модели будут выбраны не позднее первой недели августа и выйдут на подиумы ERKI Fashion Show в этом году.
Во время поиска моделей в квартале Ротерманни присутствовали дизайнеры и модельное агентство Agency Icon.
Уличный кастинг моделей начался в 12.00 и длился два часа. Регистрация и фотосъемка проводились на месте, и участникам была предоставлена возможность продемонстрировать свои навыки дефиле в соответствии с инструкциями. К участию были приглашены все отважные молодые люди не моложе 15 лет, мечтающие блеснуть на модной сцене.
Те, кто вышел на сцену, могли лично встретиться с дизайнерами и, таким образом, быть более заметными, чтобы стать частью модного события с самой длинной историей в Эстонии и подписать контракт с модельным агентством Agency Icon.