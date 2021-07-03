Daily Mail: Мэрилин Монро убил Кеннеди?

Как отмечает издание, в новой биографии голливудской дивы изложено шокирующее предположение, что убийцей актрисы стал брат президента Кеннеди Роберт, передает TopNews.ru.

По версии авторов, он отравил Мэрилин Монро ядом.

По теории экс-полицейского из Лос-Анджелеса Майка Ротмиллера, в полицейском досье под грифом секретно именно Бобби Кеннеди называется убийцей актрисы. Также полицейский рассказал, что об этом ему говорит актер Питер Лоуфорд, который стал свидетелем преступления.

Напомним, что официальной версией смерти Монро было признано отравление барбитуратами. Смерть наступила в ночь на с5 августа 1962 года.

Ранее, как гостья вечерники в Нью-Йорке Мэрилин пять раз танцевала с братом президента – генеральным прокурором Бобби Кеннеди. Но ушла она в тот вечер в апартаменты Джона Кеннеди в отеле Carlyle, откуда наутро вернулась домой в Калифорнию.

Лоуфорд, муж сестры Джона и Бобби – Пэт Кеннеди, после этого звонил актрисе, чтобы сообщить, что она никогда и ни при каких обстоятельствах больше не должна видеться с президентом. А еще через три дня актриса умерла. Следствие сочло, что это суицид.

Майк Ротмиллер утверждает, что яд ей дал Роберт Кеннеди лично, а Лоуфорд стоял рядом и наблюдал за смертью звезды. Якобы последний признался ему под давлением со стороны самого полицейского, в 1978-м.

Сам Ротмиллер молчал несколько десятков лет, пока были живы коллеги, расследовавшие дело. Через 40 лет он решил рассказать правду.

Он же говорил, что в августе 1982 года на него уже покушалась мафия, почти сразу после признания Лоуфорда. В Ротмиллера стреляли из пистолета, он был ранен.

Документы, уличающие Бобби Кеннеди Ротмиллер нашел в архиве полицейского управления Лос-Анджелеса, в шкафу с буквой «К». Они находились в папке Джека Кеннеди, откуда ссылки вели на дело Монро. Причем официально об этих делах никогда не упоминалось.

Ротмиллер уточнил, что с тех пор, как в 1987 году городское управление по борьбе с организованной преступностью объединили с полицией Лос-Анджелеса, он не знает, куда пропали документы.

Свои открытия он записывал, а не копировал бумаги. Ему удалось найти пропавший «Дневник Мэрилин Монро». Изучив записи за 3 августа 1962 года, он прочитал о том, что Мэрилин ждала Бобби Кеннеди в гости 4 августа.

«Не знаю, захочет ли он», – говорится в документе.

Он выяснил, что Монро относилась к Бобби Кеннеди не как к бойфренду, а к будущему мужу, хотя он был женат и имел 7 детей. По словам актрисы из дневнка, он был лучше Джона и слушал ее.

«Я его люблю. Джон не звонил. Бобби позвонил», – писала она.