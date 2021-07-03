Daily Mail: Мэрилин Монро убил Кеннеди?
Британский таблоид Daily Mail разместил на своих страницах фрагменты из книги Майка Ротмиллера и Дугласа Томпсона «Bombshell: The Night Bobby Kennedy Killed Marilyn Monroe».
Британский таблоид Daily Mail разместил на своих страницах фрагменты из книги Майка Ротмиллера и Дугласа Томпсона «Bombshell: The Night Bobby Kennedy Killed Marilyn Monroe».
Как отмечает издание, в новой биографии голливудской дивы изложено шокирующее предположение, что убийцей актрисы стал брат президента Кеннеди Роберт, передает TopNews.ru.
По версии авторов, он отравил Мэрилин Монро ядом.
По теории экс-полицейского из Лос-Анджелеса Майка Ротмиллера, в полицейском досье под грифом секретно именно Бобби Кеннеди называется убийцей актрисы. Также полицейский рассказал, что об этом ему говорит актер Питер Лоуфорд, который стал свидетелем преступления.
Напомним, что официальной версией смерти Монро было признано отравление барбитуратами. Смерть наступила в ночь на с5 августа 1962 года.
Ранее, как гостья вечерники в Нью-Йорке Мэрилин пять раз танцевала с братом президента – генеральным прокурором Бобби Кеннеди. Но ушла она в тот вечер в апартаменты Джона Кеннеди в отеле Carlyle, откуда наутро вернулась домой в Калифорнию.
Лоуфорд, муж сестры Джона и Бобби – Пэт Кеннеди, после этого звонил актрисе, чтобы сообщить, что она никогда и ни при каких обстоятельствах больше не должна видеться с президентом. А еще через три дня актриса умерла. Следствие сочло, что это суицид.
Майк Ротмиллер утверждает, что яд ей дал Роберт Кеннеди лично, а Лоуфорд стоял рядом и наблюдал за смертью звезды. Якобы последний признался ему под давлением со стороны самого полицейского, в 1978-м.
Сам Ротмиллер молчал несколько десятков лет, пока были живы коллеги, расследовавшие дело. Через 40 лет он решил рассказать правду.
Он же говорил, что в августе 1982 года на него уже покушалась мафия, почти сразу после признания Лоуфорда. В Ротмиллера стреляли из пистолета, он был ранен.
Документы, уличающие Бобби Кеннеди Ротмиллер нашел в архиве полицейского управления Лос-Анджелеса, в шкафу с буквой «К». Они находились в папке Джека Кеннеди, откуда ссылки вели на дело Монро. Причем официально об этих делах никогда не упоминалось.
Ротмиллер уточнил, что с тех пор, как в 1987 году городское управление по борьбе с организованной преступностью объединили с полицией Лос-Анджелеса, он не знает, куда пропали документы.
Свои открытия он записывал, а не копировал бумаги. Ему удалось найти пропавший «Дневник Мэрилин Монро». Изучив записи за 3 августа 1962 года, он прочитал о том, что Мэрилин ждала Бобби Кеннеди в гости 4 августа.
«Не знаю, захочет ли он», – говорится в документе.
Он выяснил, что Монро относилась к Бобби Кеннеди не как к бойфренду, а к будущему мужу, хотя он был женат и имел 7 детей. По словам актрисы из дневнка, он был лучше Джона и слушал ее.
«Я его люблю. Джон не звонил. Бобби позвонил», – писала она.
Также, по словам Ротмиллера, в дневнике есть упоминание о мафии и Фрэнке Синатре, гостьей вечеринки которого звезда стала за неделю до смерти. По словам Мэрилин, ее выгнали оттуда за то, что она не могла, пьяная, держать язык за зубами.
«Я была пьяна. Не помню. У меня был секс?», – спрашивает саму себя звезда.
После этой записи следует несколько других, в которых Монро подозревает, что братья Кеннеди ее просто использовали и заявляет Питеру, что терпеть этого она не будет.
«Я собираюсь рассказать о нас всем», – пишет она, добавляя, что говорила об этом любовнику Хосе Боланосу, добавив, что “не шлюха”, и чтобы он никому об этом не рассказывал из-за потенциальной опасности.
Ротмиллер и его соавтор уверены, что Роберт Кеннеди не был тем человеком, которого видела публика. В полиции знали, что студентом колледжа он он ударил другого студента бутылкой из-под пива, и неизвестно, чем бы это закончилось, не подоспей на помощь однокурсники.
Позже у издателя Хью Хефнера Ротмиллер встретил Питера Лоуфорда, которому рассказал, что намерен поговорить с последним человеком, который видел Монро живой без диктофона. Сумев заставить Лоуфорда открыться, он узнал все, что происходило, начиная с вечеринки у Синатры.
По словам Лоуфорда, он видел как певец напоил актрису, позднее ее изнасиловал мафиози Джанкана, а затем ее били все участники для фото, чтобы использовать потом для шантажа. На некоторых из них звезда была с проститутками. Проснувшуюся Монро наутро Синатра отправил домой.
Но угрозы только разозлили звезду. Она сообщила, что все расскажет прессе. Накануне смерти в издании Life появилось интервью, где она заявила о равнодушии к карьере. На фоне всего этого, к Монро прилетел сам Бобби Кеннеди.
Придя вместе с Лоуфордом к ней домой, Бобби потребовал отдать дневник. Монро пришла в бешенство и схватилась за кухонный нож. После этого Питер вывел Бобби из дома.
Вернувшись они нашли пьяную актрису, которая кричала: «не хочу, чтобы со мной обращались как с чертовой шлюхой и меня игнорировали!» На угрозу кулаком в лицо от Бобби, Монро ударила его. Лоуфорд сидел с актрисой, пока Кеннеди искал в доме дневник.
Монро требовала, чтобы он убирался, а Кеннеди отвечал, чтобы актриса “закрыла рот”. Затем ушел на кухню. Там Лоуфорд увидел, как Бобби размешивает ложкой стакан с водой, и не пояснил, что происходит.
Вернувшись в гостиную, Кеннеди попросил Монро выпить “это”, чтобы ей стало лучше. Лоуфорд подумал, что прокурор подмешал в воду успокоительное. Актриса выпила и легла на кровать.
Они снова попытались найти дневник, а потом вернулись к неподвижной Мэрилин. Она почти не могла говорить, и когда Кеннеди позвал ее по имени, не двинулась с места. Бобби проигнорировал вопрос Лоуфорда о содержании стакана, а потом Питер увидел, что актриса не дышит.
«Оставь ее», – сказал Кеннеди, после чего в спальню вошли сотрудники спецслужб, двое мужчин.
Они подошли к двери и столкнулись с двумя мужчинами. Лоуфорд сначала подумал, что они соседи, но потом понял, что это детективы в штатском или агенты секретных служб. Кеннеди поехал в аэропорт, куда его повез Лоуфорд с огромной скоростью в 70 миль в час на Lincoln Continental.
По дороге их остановил знакомый полицейский, и Питер пояснил, что генеральный прокурор очень спешит в аэропорт.
Официально своего визита в тот день в Лос-Анджелес Бобби Кеннеди не признавал. А группа, которая прибыла в дом к Монро утилизировала стакан, и нашла дневник актрисы.
В теле были найдены седативные средства, включая нембутал и хлоралгидрат. Ротмиллер предположил, что Кеннеди отравил актрису военным ядом, полученным от ЦРУ. Самого Лоуфорда не стало в 1984 году.