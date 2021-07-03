На проходящий в Ласнамяэ Фестиваль пирожков приглашаются местные пекари и торговцы

«На ставший уже традиционным Фестиваль пирожков мы в первую очередь приглашаем ласнамяэских предпринимателей в сфере общепита и местных жителей. Фестиваль – популярное мероприятие для всей семьи, и это отличная возможность рассказать о действующих в нашем районе заведениях общественного питания и кулинарных навыках местных жителей, и познакомиться с многообразными национальными кухнями», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В этом году участие в Фестивале пирожков бесплатно как для частных лиц, так и для предприятий. Управа района Ласнамяэ со своей стороны предложит торговые площади и обеспечит необходимое подключение к электричеству. Также продавцы из числа частных лиц при желании смогут воспользоваться каждый одним столом. Организаторы обращают внимание, что основными «героями» фестиваля станут именно пирожки и другая выпечка.

Желающие принять участие в Фестивале пирожков в качестве торговцев частные лица и предприниматели должны зарегистрироваться к 14 июля.

Фестиваль пирожков пройдет 1 августа в 11-16 часов в парке Паэ. Это мероприятие для всей семьи, где запрещена продажа и употребление алкоголя.