Виктор Салтыков: «Таких женщин, как моя первая супруга, нужно изолировать от общества»

В начале 90-х Виктор и Ирина Салтыковы были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Тогда семья многим казалась просто идеальной. Но после развода выяснилось: совместная жизнь звезд смахивала на ад. Обиды Виктора и Ирины друг на друга были настолько сильными, что они до сих пор не могут про них забыть, пишет Starhit.ru.

Вот и в интервью Антону Красовскому для канала «Антонимы» Салтыков признался, что с ужасом вспоминает о браке с Ириной. «Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах. Ребята из «Электроклуба» подтвердят. Она несет такие вещи! Любая женщина, которая потеряла хорошего мужчину, в нашем мире может говорить бред. Это надо как-то контролировать», — уверен музыкант.

После развода с блондинкой Салтыков снова женился. Со второй супругой он счастлив в браке уже много лет: у влюбленных двое детей. А вот об Ирине музыкант старается не вспоминать.

«Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше. Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница», — подчеркнул артист.

Ирина о бывшем муже всегда высказывалась негативно. Артистка много раз рассказывала, что Виктор ей изменял и вел себя неадекватно. Из-за конфликтов родителей дочь звезд Алиса также имеет напряженные отношения с отцом.