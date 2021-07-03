Галерея: велопробег в поддержку ЛГБТ + закончился вечеринкой в Sveta Baar

Велосипедный тур Vikervelo Pride начался вчера, 2 июля, в 19.00 с площади Вабадузе в Таллинне, цель которого заключалась в привлечении внимания к обеспечению равных прав и возможностей для ЛГБТ + людей.

Маршрут был протяженностью 6,5 километров, и поездка закончилась перед баром Sveta Baar в Теллискиви, где выступали как члены, так и сторонники сообщества ЛГБТ +.

По словам руководителя группы организаторов мероприятия Анетте Мялетъярве, цель велоспробега - призвать членов Рийгикогу узаконить равенство брака.

«Брачное равенство не предоставит ЛГБТ + дополнительных привилегий, а просто изменит текущую дискриминационную ситуацию и обеспечит равное обращение в соответствии с Конституцией», - сказала Мялетъярв.

Кристина Рауд, руководитель отдела коммуникаций ЛГБТ-ассоциации, заявляет, что, хотя Закон о сожительстве был принят семь лет назад, до сих пор нет имплементирующих актов, которые действительно помогли бы и защитили людей.