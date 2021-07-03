Little Big отказались от дальнейшей работы с Пухляшом

«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась "временная петля", он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — заявил Лиссов. При этом он сказал, что не понимает, почему Красилов отодвинул танцы на второй план и начал заниматься «какой-то рекламой». Он предположил, что, если бы Пухляш продолжил заниматься танцами, «это было бы интереснее», пишет Lenta.ru.

Дмитрий Красилов стал популярен после премьеры клипа Little Big на трек Uno, с которым группа собиралась ехать на «Евровидение» в 2020 году. В комментариях под роликом танцующего в кадре Дмитрия Красилова наделили прозвищем Пухляш. Позже его фанаты начали требовать, чтобы танцор также отправился на конкурс.