Лидер «Ногу свело!» обвинил Диму Билана в отмене своего концерта

Свое обращение музыкант начал со слов: «Билан, ***** [блин], слушай меня внимательно!» Артист заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — выступление «Ногу свело!»

«Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике. В частности — к нашей», — отметил Покровский. Билан пока никак не отреагировал на нападки музыканта, пишет Lenta.ru.

Весной Максим Покровский заявил о переносе гастролей коллектива. «В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело!" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут», — рассказал музыкант.