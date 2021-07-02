Это свидание? Анджелину Джоли заметили в компании рэпера The Weeknd

Анджелина Джоли сходила на свидание с экс-бойфрендом модели Бэллы Хадид – рэпером The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе). Именно так подумали поклонники звезды после того, как пара была замечена выходящей из популярного среди американских знаменитостей ресторана Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе.

Артисты провели в заведении несколько часов, а потом, прячась от вездесущих папарацци, сели каждый в свой автомобиль и уехали. Судя по внешнему виду 46-летней Джоли – неизменно черное платье и накинутый поверх бежевый тренч – она не стремилась покорить своего 31-летнего компаньона нарядом.

По данным осведомленных источников, рэпер решил расширить поле деятельности и попасть в большое кино. Он уже снялся в сериале HBO, также музыкант увлекается режиссурой. Некоторые представители СМИ в США предполагают, что встреча носила деловой характер – с актрисой он, вероятно, обсуждал возможность продвижения в Голливуде.

Те же, кто склоняется к романтической версии инцидента, уверены, что Джоли успешно пережила развод с Брэдом Питтом и теперь открыта для новых отношений. Стоит отметить, что прежде она дважды за одну неделю была замечена в компании бывшего супруга Джонни Ли Миллера.

Артистка начала бракоразводный процесс со вторым мужем Брэдом Питтом в 2016 году после 12 лет отношений. Она пытается всячески воспрепятствовать общению бывшего возлюбленного с детьми даже в судебном порядке. Трое из шести детей Анджелины Джоли вознамерились выступить против отца в суде.



