Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за интервью с Андреем Макаревичем

«Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве», – заявила Собчак.

Ксения заметила, что в интервью нет пропаганды наркотиков, а Роскомнадзор «начал открытую войну с популярными YouTube-каналами». Собчак указала, что это больше похоже на политическую цензуру. Дело на журналистку еще не завели, но видео уже заблокировали.

Интервью «Андрей Макаревич | О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД» было опубликовано на YouTube в июле 2019 года. Оно набрало более 2,4 миллиона просмотров. Из-за решения Роскомнадзора, принятого 30 июня, администрация YouTube ограничила к нему доступ на территории РФ.

Напомним, в июне Московский суд зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя.

На программы Юрия Дудя пожаловалась Лига безопасного интернета. Ее директор Екатерина Мизулина пояснила ТАСС, что претензии связаны с интервью Дудя с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. Эксперт подтвердила факты пропаганды наркотиков в этих двух видео.



