Валерия растрогала фанатов нежным фото с полугодовалой внучкой

Валерия впервые стала бабушкой в начале этого года. Внучку ей подарили младший сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана. Девочке дали необычное имя – Селин. Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин души не чают в новом члене семьи.

«Нашей бусинке Селинке-малинке сегодня полгода, полгода счастья и ни с чем не сравнимой радости», – написала 53-летняя артистка на своей странице в Instagram.

На снимке лица малышки не видно. Фотограф со спины сделал кадр девочки, которая смотрит на летний пейзаж и уток.

Поклонников растрогал снимок, и они оставили теплые комментарии под публикацией. Многие поздравили счастливую бабушку с радостным событием.

«Какая прелесть. Как же время пролетело незаметно, и как она выросла. Просто солнышко. Пусть растет счастливой здоровой бусинкой»; «Наши поздравления! Пусть растет здоровенькой и счастливенькой»; «Сладкая девочка! Самое лучшее и важное впереди», – написали интернет-пользователи.

Валерия призналась, что обожает нянчиться с внучкой. Она считает, что ребенок – это настоящая радость.



