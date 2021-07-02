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На съемках фильма с Сергеем Безруковым монтажника убило декорацией

ФОТО: Shutterstock

Евгений Степанов устанавливал декорации для фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Из-за нарушений правил безопасности детали конструкции не выдержали и обвалились прямо на мужчину, пишет Starhit.ru.

55-летний Евгений Степанов трудился в помещении «Мосфильма» — он устанавливал декорации для картины «Нюрнберг», главную роль в которой сыграет Сергей Безруков. В результате работы на монтажника обрушились детали конструкции. Мужчину немедленно доставили в реанимацию. Специалисты диагностировали многочисленные переломы, разрывы и ушибы внутренних органов.

Спустя несколько дней Евгений скончался. По факту смерти Степанова возбуждено уголовное дело. Следствие разберется в произошедшем, ведь правила безопасности на съемках ленты режиссера Николая Лебедева были серьезно нарушены.

47-летний Безруков инцидент пока не прокомментировал. Сейчас актер находится в Краснодарском крае, там он работает над очередным проектом. Накануне артист сообщил не только о том, что трудится не покладая рук, но и о беременности супруги Анны Матисон.


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