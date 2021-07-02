Умер «главный цыган СССР» Николай Сличенко
Художественный руководитель театра «Ромэн» скончался на 87-м году жизни, пишет Пятый канал.
Художественный руководитель театра «Ромэн» скончался на 87-м году жизни, пишет Пятый канал.
Умер художественный руководитель театра «Ромэн», «главный цыган СССР» Николай Сличенко. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Причина смерти не уточняется. В мае стало известно, что актер проходит плановое обследование в больнице. До этого сообщали, что актеру вызвали бригаду скорой помощи из-за обострившейся болезни легких, и его пришлось госпитализировать.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.
Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, «В дождь и в солнце»(1960), «Свадьба в Малиновке»(1967), «Военно-полевой романс»(1983) и других.