Умер «главный цыган СССР» Николай Сличенко

Умер художественный руководитель театра «Ромэн», «главный цыган СССР» Николай Сличенко. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Причина смерти не уточняется. В мае стало известно, что актер проходит плановое обследование в больнице. До этого сообщали, что актеру вызвали бригаду скорой помощи из-за обострившейся болезни легких, и его пришлось госпитализировать.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.