Хейтерам назло: Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной

Позвольте предложить вашей любви слово нехитроречивое, но истиною украшенное. Об этих самых фото в стиле ню. По вопросу "зачем?" — все очень просто: голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует, и сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена — для меня лишний здесь тот, кто меня не любит. Если тебя любят, то примут любого и порадуются, если тебя не любят — то ты никогда не будешь хорош, что бы ни делал, как бы ни старался. Я не общаюсь с теми, кто меня не любит. Ни в реальной жизни, ни в виртуальном пространстве. Поэтому всех, кто пишет негатив, я выявляю и блокирую (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),
От какого количества людей Толкалиной удалось избавиться таким нехитрым способом — неизвестно, однако у большинства ее подписчиков снимок актрисы в обнаженном виде вызвал искренний восторг. Многие даже отметили, что с такой прекрасной фигурой Толкалиной совсем не обязательно ходить в одежде. Восхитились стройностью актрисы и смелостью ее идеи и ее звездные коллеги.
— сделала комплимент Толкалиной Мария Голубкина.
— присоединилась к восторгам подписчиков Дарья Повереннова.
Кстати, это уже не первая подобная акция в инстаграме Любови Толкалиной. Несколько дней назад она уже публиковала фото без одежды: на нем она позирует спиной к камере на фоне бескрайнего поля в деревне под Рязанью. Тогда актриса посоветовала всем недовольным удержаться от едких комментариев, а остальных призвала сделать похожие летние фото.
Пытайтесь, пытайтесь повторить! Лето! Горячими пятками по горячей земле. Иначе зачем еще ездить в деревню? P. S. Фотографировал не папа. Папа спал,
— обратилась Толкалина к подписчикам.
Любовь Толкалина вообще является настоящей поклонницей фото в стиле ню и довольно часто делится ими со своими подписчиками в микроблоге. Такие снимки вызывают молниеносную и довольно неоднозначную реакцию у подписчиков. Пока одни восхищаются ее смелостью, другие осуждают актрису за излишнюю откровенность. Однако Толкалина внимания на негатив старается не обращать.
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