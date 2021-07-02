Хейтерам назло: Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной

Позвольте предложить вашей любви слово нехитроречивое, но истиною украшенное. Об этих самых фото в стиле ню. По вопросу "зачем?" — все очень просто: голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует, и сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена — для меня лишний здесь тот, кто меня не любит. Если тебя любят, то примут любого и порадуются, если тебя не любят — то ты никогда не будешь хорош, что бы ни делал, как бы ни старался. Я не общаюсь с теми, кто меня не любит. Ни в реальной жизни, ни в виртуальном пространстве. Поэтому всех, кто пишет негатив, я выявляю и блокирую (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),