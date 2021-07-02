«Ласты 47 размера, а тело гномье»: Рудковскую подняли на смех из-за неудачного фильтра в Instagram

Пока Евгений Плющенко тренирует новобранцев подмосковной спортивной академии, его супруга выкладывает фото с французского курорта. Яна Рудковская опубликовала несколько снимков, на которых она позирует около пляжной барной стойки. «Мы открыли пляжный сезон в Сан-Тропе», - написала продюсер.

Заметно, что Яна обрабатывала фотографии. Из-за цифровых или оптических фильтров, ее ступни оказались непропорционально длинными по сравнению телом. Это привлекло подписчиков.

– Ого, на таких лыжах можно открыть и закрыть сезон сразу, - написала r.tanya7

– Да)))) с ногами явный перебор))), - комментирует kuzovnoi.remont.novosibirsk

– Яна, ну вы красивая женщина, зачем это опять, - спрашивает katukazcc

– Все-таки надо соблюдать пропорции, а не "вытягивать "типа длинные ноги до идиотизма, - советует lentra1968

– Зачем делать такую длину лап? Ужас, ласты 47 размера. Плохой фильтр, - возмущается ludmilafil2020.

Если бы нога Яны Рудковской и правда доходила до 47 размера, ей было бы трудно выходить на лед и кататься в академии «Ангелы Плющенко». В спортивных магазинах женские коньки для фигурного катания часто ограничены 41-м размером.



