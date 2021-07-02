«Ласты 47 размера, а тело гномье»: Рудковскую подняли на смех из-за неудачного фильтра в Instagram
Продюсер явно переборщила с настройками камеры, пишет sobesednik.ru.
Продюсер явно переборщила с настройками камеры, пишет sobesednik.ru.
Пока Евгений Плющенко тренирует новобранцев подмосковной спортивной академии, его супруга выкладывает фото с французского курорта. Яна Рудковская опубликовала несколько снимков, на которых она позирует около пляжной барной стойки. «Мы открыли пляжный сезон в Сан-Тропе», - написала продюсер.
Заметно, что Яна обрабатывала фотографии. Из-за цифровых или оптических фильтров, ее ступни оказались непропорционально длинными по сравнению телом. Это привлекло подписчиков.
Если бы нога Яны Рудковской и правда доходила до 47 размера, ей было бы трудно выходить на лед и кататься в академии «Ангелы Плющенко». В спортивных магазинах женские коньки для фигурного катания часто ограничены 41-м размером.