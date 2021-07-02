Принц Чарльз ждет смерти Елизаветы II, чтобы сделать Камиллу Паркер-Боулз королевой

Более трех из пяти британцев считают, что Камилла не должна быть коронована, когда Чарльз взойдет на трон.

Тот факт, что более 60 процентов людей не хотят, чтобы Камилла стала королевой, когда Чарльз взойдет на трон, беспокоит принца и придворных. Но недавняя смерть принца Филиппа напоминает нам, что, к сожалению, однажды королева покинет нас, и это уже не отдаленная перспектива,

— прокомментировал опрос королевский биограф Фил Дампьер.

При этом специалист отметил, что народ стал более приветлив с Паркер-Боулз. «Когда люди встречают Камиллу, они тепло относятся к ней, и у нее очень хорошие отношения с прессой. В сложившихся обстоятельствах она сделала все что могла, но все еще явно есть твердое ядро публики, которое никогда не примет ее как королеву», — подчеркнул Фил Дампьер.

Примечательно, что тот же опрос показал, что каждый пятый британец называет принцессу Диану самым любимым членом королевской семьи, столько же голосов и у Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, набрала 10 процентов голосов, но, к удивлению многих, принц Гарри идет следующим с 9 процентами, обогнав принца Уильяма, набравшего 8 процентов.

Вечный треугольник Чарльза, Дианы и Камиллы все еще вызывает резонанс и может определять ход королевской истории. Чарльзу необходимо поразмыслить, ведь 65 процентов заявили, что он несправедливо относился к Диане, — это большая доля,

— обратил внимание эксперт.