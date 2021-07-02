«Поверь мне, никто не сможет отвести взгляд от тебя в этом бикини!» Новая коллекция эстонского дизайнера будоражит воображение

Эстонский бренд бикини представил свежую коллекцию такими фото, что слов просто не хватает! Кажется, на фотосессию вызвали самых красивых девушек Эстонии.

Невероятно горячая фотосессия сделана для местного бренда Peachys Wear, производящего бикини, и их новой коллекции Sweet. В качестве моделей выступили Мари Король, Маделин Кург, Алисия Цингиссер, Лийс Лахесоо и Кармен Глория Кыва.

Маделин Кург и Кармен Глория Кыва. ФОТО: Marleen Muhuste

По словам основательницы бренда Марлеэн Ким Ань Луонг, ее вдохновил период коронавируса, когда было время собраться с мыслями и идеями.

После долгой зимы, когда нам приходилось прикрывать свои прекрасные тела толстой одеждой, я не могла дождаться лета, чтобы представить новые дизайны!

- сказала Марлеэн Elu24.

По ее словам, коллекция напоминает приятную летнюю жару и пляж. «Поверьте, никто не сможет отвести от вас взгляд в этих бикини», - обещает Марлеэн.

Модель Маделин Кург. ФОТО: Marleen Muhuste

Мари Король и Лийс Лахесоо. ФОТО: Marleen Muhuste

Алисия Цингиссер. ФОТО: Marleen Muhuste

Эстонка запустила бренд пляжной одежды прошлой весной в одиночку. «Мне всегда нравилось наблюдать за закулисьем мира моды, поэтому казалось логичным, что скоро у меня будет собственный бренд одежды. Вы можете выразить и сказать так много с помощью одежды!» - говорит Марлеэн, которая сама разрабатывает все продукты. Воплощать задумки помогают две швеи. «Для меня качество имеет решающее значение - ни одна пара бикини не поступит в продажу, пока я не рассмотрю ее собственными глазами», - говорит Марлеэн.

Лийс Лахесоо. ФОТО: Marleen Muhuste

Маделин Кург. ФОТО: Marleen Muhuste

Мари Король. ФОТО: Marleen Muhuste

По мнению основательницы бренда, Peachys Wear выделяется яркими цветами и смелым кроем. «Одежда Peachys Wear разработана для тех, кто хочет носить великолепное бикини и чувствовать себя уверенно и сексуально», - говорит Марлеэн. Она считает, что пляжная одежда также помогает женщинам создать чувство общности. «Миссия компании - поддерживать уверенность женщин в себе и раскрывать их лучшие качества. Не ищите ошибок в других. Обращайте внимание на то, что вас окружает хорошая энергия, и делайте больше комплиментов, которые вызовут улыбку на лицах других, - говорит она.

Кармен Глория Кыва. ФОТО: Marleen Muhuste