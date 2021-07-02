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«Дима, перевела, ни в чем себе не отказывай»: фанатки присылают Нагиеву деньги за откровенные фото

Дмитрий Нагиев. ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

54-летний актер решил эпатировать публику и опубликовал номер своей банковской карты. Поклонницы Дмитрия восприняли намек буквально, пишет woman.ru.

Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь, и как Дмитрий Нагиев снимается без рубашки. Хотя и в одежде эффект примерно такой же: каждая фотография актера вызывает шквал комментариев со всеми возможными настроениями. Тут и добрая зависть, и возмущение (законно выглядеть так в 54 года?), и предложения к оплодотворению.

Да, серьезно: одна из подписчиц Дмитрия поинтересовалась, сколько стоит его семя, чтобы самостоятельно воспитать идеального сына. Может быть, она и пошутила, но порой кажется, что некоторые фолловеры Нагиева близки к такой пропозиции: что ни снимок — то фейерверк. Телеведущий явно наслаждается таким колоссальным вниманием и продолжает публиковать эффектный кадры с провокационными подписями.
 
«Вы смотрите мои фотки без поклона, а потом удивляетесь, что редко выкладываю. Выложу это здесь, мой хаотичный почитатель. Потому что в ''Третьяковке'' — не вариант. Пост не считать каминг-аутом. Сквирт не предлагать (шучу, предлагать)», — пишет Нагиев.
 
И вот очередной пост, разлетевшийся на цитаты. В нем актер, наверное, сделал одно из самых неожиданных заявлений: Дмитрий предложил переводить ему на карту деньги за дальнейший просмотр фотографий. Номер карты он заботливо прикрепил. В комментариях говорят, рабочая.
 
«Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет — я получил благословение. Безумно стыдно, но если вы и дальше хотите любоваться такой красотой, то вот номер карты: 5559 5720 5921 6855. Таксидермисты, в очередь, мать его…» — написал Дмитрий.
 
Между комментариями с восхищениями есть и ответные шутки: «А CVV-код забыл, надо бы прописать. Мы что, дальше сами должны додумывать?», «Хейтеры скажут — шиномонтаж», «Красивый и наглый», «Нагиев соберет миллион долларов за первый час». Некоторые подписчицы действительно отправили своего любимому актеру деньги — кто 100, а кто 1000 рублей. Пишут: «Дим, отправила, ни в чем себе не отказывай».
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