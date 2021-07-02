«Дима, перевела, ни в чем себе не отказывай»: фанатки присылают Нагиеву деньги за откровенные фото

Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь, и как Дмитрий Нагиев снимается без рубашки. Хотя и в одежде эффект примерно такой же: каждая фотография актера вызывает шквал комментариев со всеми возможными настроениями. Тут и добрая зависть, и возмущение (законно выглядеть так в 54 года?), и предложения к оплодотворению.

Да, серьезно: одна из подписчиц Дмитрия поинтересовалась, сколько стоит его семя, чтобы самостоятельно воспитать идеального сына. Может быть, она и пошутила, но порой кажется, что некоторые фолловеры Нагиева близки к такой пропозиции: что ни снимок — то фейерверк. Телеведущий явно наслаждается таким колоссальным вниманием и продолжает публиковать эффектный кадры с провокационными подписями.