«Дима, перевела, ни в чем себе не отказывай»: фанатки присылают Нагиеву деньги за откровенные фото
54-летний актер решил эпатировать публику и опубликовал номер своей банковской карты. Поклонницы Дмитрия восприняли намек буквально, пишет woman.ru.
54-летний актер решил эпатировать публику и опубликовал номер своей банковской карты. Поклонницы Дмитрия восприняли намек буквально, пишет woman.ru.
Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь, и как Дмитрий Нагиев снимается без рубашки. Хотя и в одежде эффект примерно такой же: каждая фотография актера вызывает шквал комментариев со всеми возможными настроениями. Тут и добрая зависть, и возмущение (законно выглядеть так в 54 года?), и предложения к оплодотворению.