Бледанс не постеснялась продемонстрировать обнаженное тело в лечебной грязи

Актриса Эвелина Бледанс, которой весной исполнилось 52 года, не стесняется демонстрировать свое тело. На фото, опубликованном в Instagram, звезда предстала абсолютно обнаженной. При этом она с ног до головы была покрыта грязью из Сакского соленого озера.

«Грязь Сакского соленого озера относится к одним из наиболее активных по своим лечебным свойствам, и может уверенно поспорить в этом отношении с грязями Мертвого моря», — написала звезда.

Она, судя по всему, решила совместить приятное с полезным. Именно поэтому, во время лечебной процедуры сделала эпатажные фото и поделилась ими с фолловерами.