Бледанс не постеснялась продемонстрировать обнаженное тело в лечебной грязи
Артистка рассказала в Instagram о целительных свойствах грязи Сакского соленого озера, пишет Пятый канал.
Артистка рассказала в Instagram о целительных свойствах грязи Сакского соленого озера, пишет Пятый канал.
Актриса Эвелина Бледанс, которой весной исполнилось 52 года, не стесняется демонстрировать свое тело. На фото, опубликованном в Instagram, звезда предстала абсолютно обнаженной. При этом она с ног до головы была покрыта грязью из Сакского соленого озера.
«Грязь Сакского соленого озера относится к одним из наиболее активных по своим лечебным свойствам, и может уверенно поспорить в этом отношении с грязями Мертвого моря», — написала звезда.
Она, судя по всему, решила совместить приятное с полезным. Именно поэтому, во время лечебной процедуры сделала эпатажные фото и поделилась ими с фолловерами.
Лечебной грязью намазалась не только звезда, но и ее маленький сын. У мальчика синдром Дауна. Актриса старается всесторонне развивать наследника, чтобы обеспечить ему достойную жизнь и возможность работать.