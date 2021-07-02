Магнитные бури в июле 2021: в какие дни надо беречь свое здоровье

Вспышки на солнце могут серьезно влиять на наше самочувствие. Поэтому для метеозависимых людей очень важно знать, когда они происходят, чтобы успеть подготовиться к магнитным бурям — они происходят через 1-2 дня после вспышки.

За магнитными бурями следит лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН. Точный прогноз, как и синоптики, дают на 3 дня. Но долгосрочные тоже дают.

Так, в июле, по данным ученых, сильных магнитных бурь не ожидается. Но несколько раз будут колебания.

Первые из них придутся на 4 июля: 4 балла из 10 возможных. Это даже не уровень слабой бури, она начинается от 4 баллов. Но такое состояние называют «возбужденной магнитосферой». Очень чувствительные люди все же могут почувствовать недомогание.

Такое же геомагнитное возмущение ожидают 12-13 июля.

Напомним, сильные бури случаются не так часто. Последняя была в середине мая — на 7 баллов. Но в периоды любой солнечной активности метеозависимым людям советуют быть осторожными: избегать стрессовых ситуаций; больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Как понять, что вы среагировали на магнитную бурю

Может болеть и кружиться голова.

Скачут давление и пульс.

Вы плохо спите и все время устали.

Вы вспыльчивы, раздражительны и апатичны.

Вам не хватает воздуха.

Конечно, все эти симптомы могут проявляться и при различных заболеваниях. Но если объективных причин для беспокойства нет, возможно, вы просто очень метеочувствительны.



