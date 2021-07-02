Магнитные бури в июле 2021: в какие дни надо беречь свое здоровье
Серьезных геомагнитных колебаний не обещают, но есть несколько дней, в которые метеозависимые люди могут чувствовать себя нехорошо, пишет parents.ru.
Серьезных геомагнитных колебаний не обещают, но есть несколько дней, в которые метеозависимые люди могут чувствовать себя нехорошо, пишет parents.ru.
Вспышки на солнце могут серьезно влиять на наше самочувствие. Поэтому для метеозависимых людей очень важно знать, когда они происходят, чтобы успеть подготовиться к магнитным бурям — они происходят через 1-2 дня после вспышки.
За магнитными бурями следит лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН. Точный прогноз, как и синоптики, дают на 3 дня. Но долгосрочные тоже дают.
Первые из них придутся на 4 июля: 4 балла из 10 возможных. Это даже не уровень слабой бури, она начинается от 4 баллов. Но такое состояние называют «возбужденной магнитосферой». Очень чувствительные люди все же могут почувствовать недомогание.
Такое же геомагнитное возмущение ожидают 12-13 июля.
Напомним, сильные бури случаются не так часто. Последняя была в середине мая — на 7 баллов. Но в периоды любой солнечной активности метеозависимым людям советуют быть осторожными: избегать стрессовых ситуаций; больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Как понять, что вы среагировали на магнитную бурю
Может болеть и кружиться голова.
Скачут давление и пульс.
Вы плохо спите и все время устали.
Вы вспыльчивы, раздражительны и апатичны.
Вам не хватает воздуха.
Конечно, все эти симптомы могут проявляться и при различных заболеваниях. Но если объективных причин для беспокойства нет, возможно, вы просто очень метеочувствительны.