Узнаете ли вы, кто эта знаменитая сегодня актриса на снимке из юности?

На нем невозможно узнать Кристину, разве что по взгляду.

«Да, этот хомячок - я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване. Поэтому выкладываю фото почётче и поближе», - написала Асмус под фото.