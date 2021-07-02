Врач дал оценку шансам певицы МакSим на выживание

На фоне неутешительных сообщений врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин высказался относительно последних новостей по состоянию артистки.

В беседе с ТК «Звезда» эксперт рассказал, почему информация о переводе знаменитости с ИВЛ на ЭКМО не означает ничего хорошего.

По словам Овечкина, озвученный в СМИ диагноз певицы – двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени – связан со строением легких. Он отметил, что такая разновидность пневмонии занимает несколько сегментов. Эксперт подчеркнул, что если МакSим действительно перевели на ЭКМО, то ее шансы на восстановление очень малы. «ЭКМО — это более жесткие мероприятия», – сказал он, назвав «неутешительными» критерии, при которых переводят на этот аппарат.

Также пульмонолог отметил, что существуют ограничения по длительности нахождения пациента на на нем. Эксперт подчеркивает, что переведенный на ЭКМО пациент должен до этого находиться на ИВЛ не более, чем пять дней. Однако даже в этом случае медики озвучивают неблагоприятный прогноз, потому что переход обратно на ИВЛ происходит очень тяжело.