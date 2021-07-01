Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера и мы работаем! Снимаем кино», – написал актер. Пост 47-летний артист сопроводил фотографией с женой Анной Матисон. Сергей нежно трогает любимую в области округлившегося живота, что не оставляет сомнений: они ждут пополнения в семействе.

В комментариях тут же принялись поздравлять звезду сериала «Бригада» с беременностью Матисон. «Как я рада за вас, поправляете демографическую ситуацию в стране», «Сергей, еще ребенок. Когда вы успеваете?», «Красивая вы пара, счастья!» – пишут в социальных сетях.

К слову, у Безрукова и его жены уже есть двое детей. В 2016 году у них родилась дочь Мария, а в 2018 году сын Степан.

Отметим, что у Сергея, кроме детей от Матисон, есть и внебрачные сын и дочь, которые родились от отношений с актрисой Кристиной Смирновой. Отец признает наследников, периодически видится с ними и помогает финансово.

Примечательно, что старшие дети актера родились еще в тот момент, когда он состоял в браке с Ириной Безруковой. Кстати, в этом браке у супругов не получилось зачать общего ребенка.



