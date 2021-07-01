Чт, 1.07.2021
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Время зажигать! Стань героем яркого летнего клипа «ПараТайн» и получи суперприз
Присылайте видео до 7 июля!

ПараТайн ФОТО: ПараТайн

Хочешь сняться в клипе самой популярной русскоязычной группы из Эстонии, да еще и получить крутой подарок?!

 

Группа «ПараТайн» выпускает новый летний хит под названием «Не забудем это лето!», в съемках клипа к этой песне может принять участие любой житель Эстонии. Всё, что нужно сделать – это заснять короткое 5-10-секундное видео юмористичного, веселого, романтического или летнего содержания. Лучшие видео войдут в клип группы, а тройка самых ярких будут поощрены подарками от Kingitus.ee, которые сделают ваше лето незабываемым. Снимайте себя, своих детей и родителей, друзей и знакомых, снимайте все то, что связано с летним настроением, а может у вас уже засняты яркие моменты из летней жизни?

Все это присылайте на электронную почту группы: paratain@mail.ru. Группа «ПараТайн» призывает стать частью их творчества и всей Эстонией сотворить музыкальную бомбу!


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