Ольга Бузова отписалась от ведущих «ДОМа-2» в Instagram

Уход Ольги Бузовой с поста ведущей «ДОМа-2» многих удивил. Все-таки она отдала проекту более 15 лет и именно благодаря ему стала звездой. Однако артистка признавалась, что ей давно пора двигаться дальше.

Сейчас Бузова вовсю работает над новым шоу, съемки которого проходят в Африке.

И пока звезда хвастается роскошными апартаментами и экскурсиями по сафари-паркам, поклонники обратили внимание, что из ее подписок в Instagram пропали коллеги по «ДОМу-2». Теперь Бузова не подписана на Ксению Бородину, Влада Кадони, Андрея Черкасова и Ольгу Орлову. Такой поворот событий шокировал фанатов, ведь Бузова дружила с коллегами за пределами съемочной площадки. Некоторые из них даже присутствовали на ее юбилее в феврале этого года.

Напомним, что место Бузовой на проекте неожиданно занял Давид Манукян. Бывший бойфренд артистки стал новым ведущим шоу, и теперь участники часто обращаются к нему за советами по поводу отношений.

Сама Ольга данный поворот событий никак не комментировала. С экс-возлюбленным она расставалась со скандалом. Тяжело переживая разрыв, звезда рассказала и о рукоприкладстве со стороны Давы, и об изменах.

Сейчас «ДОМ-2» выходит на телеканале Ю. Хейтеры были уверены, что обновленная версия программы просуществует не больше шести месяцев, но новые участники и «старички» сумели притянуть зрителей к экранам. Ксения Бородина и вовсе уверена, что у шоу будет долгое и счастливое будущее.



