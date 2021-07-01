Бывшая солистка «Ленинграда» потребовала от Шнурова несколько миллионов за «Лабутены»

Между бывшими участниками скандальной группы «Ленинград» снова конфликт: экс-солистка Алиса Вокс подает в суд на Сергея Шнурова. Певица требует от лидера группировки 20 миллионов рублей (231 000 евро) за песню «Экспонат» (в народе известна, как «Лабутены») и еще за 38 других хитов. Мол, песни были созданы совместными усилиями, а никаких денег она за них не получила.

Судебные тяжбы только начинаются. Адвокат артистки направил досудебную претензию к компаниям лидера «Ленинграда» ООО «ШнурОК», ЗАО «ШнурОК» и ООО «Первое музыкальное издательство».

«Алиса очень долгое время была солисткой "Ленинграда", исполняла многие треки, в том числе и "Лабутены". Сейчас у нас есть претензия касательно выплаты исполнительских сборов на 39 песен. Мы направили претензию, где просили указать, какие права у господина Шнурова на эти треки. Нам прислали договор, который подписан за две недели до выхода Алисы из группы, по отчуждению всех прав на музыкальные произведения за тысячу рублей. Сейчас мы готовым встречную претензию, чтобы нам объяснили, по какой причине был выплачен такой гонорар. К тому же тот договор был подписан только на последней странице. Как за 39 треков могли заплатить тысячу рублей (12 евро)?» – рассказал юрист артистки Роман Лалаян.

Сама Алиса решила не отвечать на вопрос, почему только сейчас заявила свои права на музыку. При этом Вокс признается, что с Сергеем намерена общаться только через своего юриста. Да и вообще, с тех пор, как она разорвала отношения с «Ленинградом», со Шнуровым никаких дел больше не имела.

«Исполнять песни мне никто не запрещал. Ведь, когда вы приходите в ресторан, и группы там поют известные песни, то это не считается воровством. Это каверы, – объяснила певица. – Сейчас всеми вопросами занимается мой адвокат, все будет решаться исключительно в правовом поле».

После «Ленинграда» Вокс начала сольную карьеру. Сейчас она выступает со своей программой, которая называется «Лабутен шоу», но поет свои песни. Однако изредка, по просьбе публики, может спеть что-нибудь из «Ленинграда».

Кстати, сам Сергей Шнуров еще никак не отреагировал на планы экс-солистки группы. Да ведь и «Ленинград» уже распустил.

Напомним, Алиса Вокс была солисткой группы с 2012 года. Вокалистка пришла на место звезды «Ленинграда» Юлии Коган и выступала с коллективом четыре года. За то время «Ленинград» выпустили громкие хиты «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат». Последняя песня несколько лет не покидала хит-парады радиостанций, а вся страна напевала строчки «На лабутенах, ах».



