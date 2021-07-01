«Страшный день»: Круг показала архивное фото мужа в годовщину его убийства

Вдова известного шансонье Ирина Круг в 19-ю годовщину смерти мужа Михаила опубликовала совместный архивный снимок в своем Инстаграм. Она сообщила, что переживает утрату по сей день.

«1 июля — страшный день. 19 лет прошло, а все как будто было вчера. Никому я не пожелаю пережить такое, что я пережила в ту ночь. Михаил Владимирович, мы помним тебя и любим, ты отдал свою жизнь, защищая свою семью», — подписала фотографию она.

Смерть музыканта до сих пор остается животрепещущей темой и для поклонников его творчества. Они ответили на публикацию Ирины многочисленными комментариями.

«Легенда!»; «Скорблю с вами… Я знаю, что такое шок и в одночасье стать вдовой… Сколько бы ни прошло лет, любовь не умирает. Можно уйти из жизни, а из любящей души — нет!»; «Вечная память великому шансонье! Трудно себе представить, какового тебе было в ту роковую ночь, которая разделила твою жизнь на до и после»; «Царство Небесное, помним и до сих пор слушаем песни Михаила», — пишут подписчики.

Трагедия в знаменитой семье произошла в ночь на 1 июля 2002 года. Грабители тайком проникли на последний этаж дома шансонье и выжидали момент. Неожиданно бандитов застала теща Круга и закричала. На громкие звуки прибежали остальные члены семьи, и преступники открыли огонь. В результате Михаил получил два тяжелых ранения и вскоре скончался.



