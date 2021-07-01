Арзамасова ответила на слухи, что закрутила роман с Авербухом в 15 лет

В беседе с журналистом Вячеславом Манучаровым на вопрос, действительно ли пара встречается уже десять лет, Елизавета ответила улыбкой, намекая, что была еще ребенком. Кроме того, артистка никогда не спешила замуж, оставляя судьбе возможность удивить ее. Именно так, как и хотела Арзамасова, «естественно, органично и легко» начались отношения с Авербухом. Слухи о романе в 15-летнем возрасте она не подтвердила.

Слава, дорогой, нет. Просто случилось совпадение двух людей в пространстве, времени, порывах, интересах в литературе, музыке, живописи… Вот так,

— загадочно сказала актриса.

По словам Арзамасовой, ее история любви настолько романтична, что, если бы о ней сняли кино, зритель бы не поверил. 26-летняя будущая мама счастлива со своим избранником и наслаждается каждым совместным днем и моментом. Пару не смущает и большая разница в возрасте: Авербуху — 47 лет, жена ненамного его старше сына от первого брака Мартина. Семейство при этом смущения не чувствует — молодая мачеха легко подружилась с парнем.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре прошлого года, а в апреле 2021-го пара объявила о скором прибавлении в семействе.



