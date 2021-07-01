Алиса Аршавина: «Андрей просил Барановскую прервать беременность, пока это возможно»

Когда я уходила от первого мужа, не чувствовала себя виноватой. Мне не было стыдно и перед Барановской. Когда я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне, и он бы все равно ушел, — разоткровенничалась 39-летняя Аршавина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Когда Юлия забеременела в третий раз, Андрей сказал ей, что ребенок будет на ее ответственности. Он не хотел этого малыша. Андрей просил Юлю предотвратить беременность, пока это было возможно.