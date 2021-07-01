Алиса Аршавина: «Андрей просил Барановскую прервать беременность, пока это возможно»

Андрей полюбил будущую жену, когда еще находился в отношениях с Барановской. На тот момент и брюнетка жила в браке с довольно обеспеченным человеком, бизнесменом Алексеем Казьминым, который готов был ей простить интрижку с футболистом. Но Аршавин принял решение добиться Алисы и даже третья беременность Юлии не помешала ему в этом.
Когда я уходила от первого мужа, не чувствовала себя виноватой. Мне не было стыдно и перед Барановской. Когда я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне, и он бы все равно ушел, — разоткровенничалась 39-летняя Аршавина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Когда Юлия забеременела в третий раз, Андрей сказал ей, что ребенок будет на ее ответственности. Он не хотел этого малыша. Андрей просил Юлю предотвратить беременность, пока это было возможно.
В итоге Алиса Аршавина во многом повторила нелегкую судьба соперницы Барановской. В 2019-м брак брюнетки и футболиста со скандалом распался. Алиса осталась одна с тремя детьми на руках (с двумя — от предыдущего брака и дочерью от Аршавина, — прим. ред.).
Своей маме Андрей говорил про меня, что я — единственная женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь,
— с грустью вспоминает экс-супруга футболиста.
Расставание с любимым человеком негативно отразилось на здоровье Алисы. Она серьезно заболела и буквально лишилась своего лица из-за аутоиммунного некроза. «Сейчас я думаю, за что мне такие испытания?! На мне же живого места нет! Я же давно искупила свою вину», — сокрушается она.
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