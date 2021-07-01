Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет июль для каждого знака Зодиака
Узнаем, с какими трудностями и радостями мы столкнемся в разгар лета.
Узнаем, с какими трудностями и радостями мы столкнемся в разгар лета.
Овен
Дела Овнов будут сосредоточены вокруг семьи и дома. Возможно, кто-то из вас вплотную займется недвижимостью, особенно если ваша сфера деятельности с ней связана. В июле станут актуальными темы переезда или ремонтных работ. Что бы вы ни делали, все будет способствовать укреплению семейных уз и родственных отношений. Последняя неделя месяца идеальна для отпуска.
Удачные дни: 11-15, 17, 21
Конфликтные дни: 1-6, 19, 27-31
Телец
Тельцы будут в гуще информационных событий! Ваш телефон начнет без конца принимать сообщения, ведь это самый активный период для общения и знакомств. Июль - месяц личных и деловых поездок, поэтому если есть необходимость их совершить, то лучше делать это сейчас. Неженатым людям полезно использовать приложения для знакомств, потому что шансы на летний роман увеличатся.
Удачные дни: 1, 12-17
Конфликтные дни: 4-11, 20-24, 26
Близнецы
Тема финансов будет на первом месте. Пока другие знаки Зодиака наслаждаются отдыхом, у вас кипит работа, а дела идут в гору. Не упустите возможность сделать выгодные вложения, но исключите период риска с 3 по 7 июля. В этом месяце вы можете хорошо заработать, но и желание тратить будет тоже велико. Имейте это в виду!
Удачные дни: 9-13, 17-24
Конфликтные дни: 3-7, 25-27
Рак
Милые Раки, июль станет очень удачным месяцем, если вы не будете стесняться демонстрировать окружающим свои лучшие качества. Вы - главные герои месяца, поэтому не упустите возможность погреться в софитах популярности. Обязательно доставьте себе удовольствие, сходив в салон красоты или пройдясь по магазинам. Все усилия, направленные на повышение самооценки и имиджа, увенчаются успехом.
Удачные дни: 1,7, 10-14, 20, 21, 27-29
Конфликтные дни: 2,4, 6, 8, 15-17, 19, 23, 26, 30
Лев
Несмотря на середину лета, этот месяц настроит на уединенные прогулки и философские размышления о жизни. Идеально уехать в другую страну с чужой культурой и языком, чтобы побыть вдали от домашней рутины. Если это не входит в ваши планы, старайтесь побыть в одиночестве вплоть до последней недели месяца. Потому что уже с 20-х чисел июля вам не придется скучать.
Удачные дни: 1-6, 14-16
Конфликтные дни: 10, 17-19, 24, 31
Дева
Девам июль обещает социальную активность. Вы будете много встречаться, общаться и знакомиться. Не отказывайтесь от приглашений на развлекательные мероприятия. Во-первых, там вы можете обзавестись полезными знакомствами, во-вторых, деловые вопросы в июле лучше решать в кулуарах. В целом месяц подходит для дружеского общения и отдыха.
Удачные дни: 9-13, 17-24
Конфликтные дни: 3-7, 25-27
Весы
Июль – важнейший месяц этого года. Пока остальные знаки отдыхают, для вас наступает пора решения серьезных вопросов и деловой активности. Проблематика, которую выставит этот период, для многих из вас неожиданно расставит по местам главные темы года. Не бойтесь рисковать, помните, что удача – это женщина, а женщины любят отвагу.
Удачные дни: 1, 12-17
Конфликтные дни: 4-11, 20-24, 26
Скорпион
Милые Скорпионы, вы будете настоящими везунчиками, если отправитесь в этом месяце в путешествие. Июль акцентирует все связи с иностранцами. Сосредоточиться на текущих вопросах будет сложно, поэтому больше отдыхайте. Это хороший период для дел, связанных с высшим образованием и повышением квалификации. Удача вам улыбнется, если вы позволите себе оторваться мыслями от суеты.
Удачные дни: 11-12, 19, 21
Конфликтные дни: 10, 13-18, 25
Стрелец
Для Стрельцов июль будет страстным во всех отношениях. И личные и рабочие связи потребуют от вас повышенной ответственности и внимания. Не удивляйтесь, если ваша репутация подвергнется нападкам со стороны, просто вы сейчас находитесь в центре внимания, а это надо учитывать. Месяц полон любовных искушений, особенно для людей женатых или находящихся в серьезных отношениях.
Удачные дни: 10-13
Конфликтные дни: 6, 20-24, 28-30
Козерог
Дорогие Козероги, пришла пора для любви и романтики. Это важный месяц для дел сердечных, несмотря на то что на любовном фронте будет штормить. Вам придется делать непростой выбор, пытаясь сохранить отвоеванные позиции и не упустив при этом новые перспективы. В юридических вопросах подойдет та же тактика.
Удачные дни: 20-31
Конфликтные дни: 1-9
Водолей
Водолеи – главные рабочие лошадки гороскопа. Чтобы после 20-х чисел забыть обо всем, окунувшись в романтические приключения, придется потрудиться в начале месяца. Период непростой, поэтому будьте корректны с людьми вышестоящими и старшими по возрасту. Конфликты возможны в официальных инстанциях и с представителями закона.
Удачные дни: 6, 7, 19-21
Конфликтные дни: 1-5, 8-11
Рыбы
Вокруг Рыб весь месяц будут кипеть страсти. Приготовьтесь к любовным приключениям и эмоциональным встряскам. Не исключены сцены ревности и разборки, поэтому не давайте повода для подозрений. Особенно это актуально для первых десяти дней июля. В целом месяц обещает быть запоминающимся. Особенно везет людям творческим – художникам, музыкантам, журналистам.
Удачные дни: 11-17, 24-27
Конфликтные дни: 5-8