Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет июль для каждого знака Зодиака

Овен

Дела Овнов будут сосредоточены вокруг семьи и дома. Возможно, кто-то из вас вплотную займется недвижимостью, особенно если ваша сфера деятельности с ней связана. В июле станут актуальными темы переезда или ремонтных работ. Что бы вы ни делали, все будет способствовать укреплению семейных уз и родственных отношений. Последняя неделя месяца идеальна для отпуска.

Удачные дни: 11-15, 17, 21

Конфликтные дни: 1-6, 19, 27-31

Телец

Тельцы будут в гуще информационных событий! Ваш телефон начнет без конца принимать сообщения, ведь это самый активный период для общения и знакомств. Июль - месяц личных и деловых поездок, поэтому если есть необходимость их совершить, то лучше делать это сейчас. Неженатым людям полезно использовать приложения для знакомств, потому что шансы на летний роман увеличатся.

Удачные дни: 1, 12-17

Конфликтные дни: 4-11, 20-24, 26

Близнецы

Тема финансов будет на первом месте. Пока другие знаки Зодиака наслаждаются отдыхом, у вас кипит работа, а дела идут в гору. Не упустите возможность сделать выгодные вложения, но исключите период риска с 3 по 7 июля. В этом месяце вы можете хорошо заработать, но и желание тратить будет тоже велико. Имейте это в виду!

Удачные дни: 9-13, 17-24

Конфликтные дни: 3-7, 25-27

Рак

Милые Раки, июль станет очень удачным месяцем, если вы не будете стесняться демонстрировать окружающим свои лучшие качества. Вы - главные герои месяца, поэтому не упустите возможность погреться в софитах популярности. Обязательно доставьте себе удовольствие, сходив в салон красоты или пройдясь по магазинам. Все усилия, направленные на повышение самооценки и имиджа, увенчаются успехом.

Удачные дни: 1,7, 10-14, 20, 21, 27-29

Конфликтные дни: 2,4, 6, 8, 15-17, 19, 23, 26, 30

Лев

Несмотря на середину лета, этот месяц настроит на уединенные прогулки и философские размышления о жизни. Идеально уехать в другую страну с чужой культурой и языком, чтобы побыть вдали от домашней рутины. Если это не входит в ваши планы, старайтесь побыть в одиночестве вплоть до последней недели месяца. Потому что уже с 20-х чисел июля вам не придется скучать.

Удачные дни: 1-6, 14-16

Конфликтные дни: 10, 17-19, 24, 31

Дева

Девам июль обещает социальную активность. Вы будете много встречаться, общаться и знакомиться. Не отказывайтесь от приглашений на развлекательные мероприятия. Во-первых, там вы можете обзавестись полезными знакомствами, во-вторых, деловые вопросы в июле лучше решать в кулуарах. В целом месяц подходит для дружеского общения и отдыха.

Удачные дни: 9-13, 17-24

Конфликтные дни: 3-7, 25-27

Весы

Июль – важнейший месяц этого года. Пока остальные знаки отдыхают, для вас наступает пора решения серьезных вопросов и деловой активности. Проблематика, которую выставит этот период, для многих из вас неожиданно расставит по местам главные темы года. Не бойтесь рисковать, помните, что удача – это женщина, а женщины любят отвагу.

Удачные дни: 1, 12-17

Конфликтные дни: 4-11, 20-24, 26

Скорпион