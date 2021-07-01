«Дети — единственное, что держит вас вместе»: Дмитрий Тарасов рассказал о крахе брака

Не так давно Тарасов переквалифицировался из футболиста в блогера. Теперь на своей страничке в Инстаграме спортсмен раздает мудрые советы и рассказывает о жизни многодетного отца и примерного семьянина. Дмитрий старается разбирать сложные ситуации, которые обычно приводят к разводу. О расставаниях и брошенных детях Тарасов может говорить очень много, ведь сам пережил два развода и оставил старшую дочь с матерью.

«Что делать, когда семья рушится на глазах? Когда хочешь быть где угодно, лишь бы не возвращаться домой? Когда ты точно знаешь, что любой разговор приведет к ссоре и скандалу? Когда все уже настолько достало, что мысли о разводе кажутся спасением? Когда дети — единственное, что держит вас вместе? Когда вроде и чувства есть, но так жить уже невозможно?» — начал очередную беседу бывший муж Ольги Бузовой.

По словам Тарасова, в подобной ситуации он сам действовал по принципу «Если лошадь сдохла — слезь». Футболист пропадал на тренировках или уезжал гулять с друзьями, а домой заявлялся уже глубокой ночью. Он не пытался понять своих бывших супруг и просто убегал от проблем.

Футболист Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его отношения с телеведущей Ольгой Бузовой и моделью Анастасией Костенко обсуждала вся страна, но мало кто помнит о первой супруге — Оксане Пономаренко. Но все изменилось, когда в жизни футболиста появилась королева красоты Настя Костенко. Она показала Тарасову другой путь, как можно строить семью. «На уважении и договоренностях. На том, что каждый является вкладом в Семью. Что мы вместе строим наш «общий дом», где комфортно всем», — сообщил спортсмен. Дмитрий признается, что поначалу у них с Анастасией возникали скандалы, он хлопал дверью и уезжал.

«Но каждый раз мы возвращались и говорили, что хотим вместе строить идеальную семью. Нас никто не учил «как правильно», мы нашли «свой путь». Не на теории, а на практике», — заключил Тарасов.



