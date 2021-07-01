Анастасия Волочкова показала свою коллекцию трусиков и лифчиков

45-летняя Анастасия Волочкова пригласила к себе звездного стилиста Джемала Махмудова, чтобы тот всего за сутки сшил ей новое платье для очередного выхода в свет. Дизайнер скептически взглянул на гардероб балерины, заявив, что той стоит пересмотреть свой вкус на вещи. Однако блондинка уверяет: на самом деле важнее то, что находится под одеждой.

Балерина не стесняется обнажаться перед людьми ФОТО: скриншот с youtube.com

«Лолочка, которая работает у нас дома, всегда мне говорит: «Настя, когда поедете в аэропорт, проходите мимо магазина нижнего белья». Дело в том, что я всегда покупаю себе самые красивые кружевные трусики. Лола ждет, когда этот магазин уже закроют. Потому что, если ты откроешь шкаф с моими трусиками, ты поймешь: у меня их столько!», — улыбалась артистка.

Джемал решил взглянуть на коллекцию балерины и остался впечатлен размерами ее нижнего белья. Оказалось, Анастасия — страстная поклонница стрингов. «Я всегда ношу мини-трусики. Красненькие? Да, это для меня семейные трусы! Они очень большие! Я люблю поменьше. Знаешь почему? Потому что это как резиночка для волос!» — заявила звезда, заплетая в волосы трусики.

Блондинка показала свое любимое нижнее белье ФОТО: скриншот с youtube.com

Стилиста удивило и то, что Волочкова, которая не прочь похвастаться объемными формами, носит бюстгальтер с эффектом увеличения. «С наполнителем! Настя для чего тебе большой пуш-ап? У тебя и так хорошая грудь», — негодовал Махмудов.

Анастасия добавила, что ей не нужно преображение, ведь она считает своим главным достоинством внутреннюю красоту. «Я не ненавижу слово «образ». Я свой образ создала жизнью! Если бы ты прошел такое количество испытаний, которое прошла я, то было бы абсолютно пофиг, что на мне надето, хоть прозрачное платье. А у меня душа прозрачная! Я столько прошла войны и мне еще следующая предстоит», — заявила она в YouTube-шоу «Доктор Стиль».

Артистка считает эти трусики слишком большими ФОТО: скриншот с youtube.com



