Спала с инструктором и бросалась с лестницы беременной. Была ли принцесса Диана святой?

При этом в силу юного возраста Диана не умела вести себя мудро и хотя бы попытаться завоевать расположение партнера. Она не стремилась подружиться с близким кругом Чарльза, не ездила в Хайгроув, так как презирала сельскую жизнь, почти всегда предпочитала молчаливые обиды разговорам по душам, а Камилле придумывала оскорбительные прозвища, например, ротвейлер, что еще больше отдаляло от нее мужа.

Не оправдываем принца Уэльского, но ведь не только «Королева людских сердец», а все три участника любовного треугольника стали жертвами обстоятельств. Правда, у Паркер-Боулз оказался ряд преимуществ, и леди Ди, увы, оставалось лишь злиться, терпя поражение. А где злость — там и месть.

Рождение первенца в 1982 году ФОТО: John Redman/AP

Эгоцентризм

Любой будущий член королевской семьи осознает, что с прежней жизнью покончено: традиции и устои требуют отказа от вседозволенности. Однако Диана позволяла себе не только нарушать протокол, экспериментируя с нарядами, но и перетягивать внимание публики, в то время как в центре событий должен был бы находиться Чарльз, а супруга — следовать за ним незримой тенью.

Быть в тени — это вообще было не про леди Ди. Сейчас мы можем расценивать это как проявление яркости личности, бунтарства и оригинальности, которую не потушишь сводом придворных правил. Но монархия и модернизация — понятия несовместимые.

Взять хотя бы выступление Дианы на сцене Ковент-Гардена в паре со знаменитым танцовщиком Уэйном Слипом. Она уверяла, что хотела сделать мужу подарок на день рождения, но ведь не могла не понимать, что поступок противоречит протоколу и к тому же буквально выталкивает принца из эпицентра внимания. А рок-н-ролл с Джоном Траволтой в Белом доме? Такого ажиотажа не вызывали даже прежние выходки «мятежной» принцессы Маргарет.

При этом Диана утверждала, что не играет на публику, хотя всем было понятно, как ей нравится купаться во всеобщем внимании. Возможно, это казалось принцессе единственной отдушиной в холодном мирке королевского двора, где ее осуждали и не ценили. Впрочем, имелась и еще одна «плюшка»: доступ к брендовым нарядам.

Диана с сыновьями, 1995 год ФОТО: JOHNNY EGGITT/AFP

В свое время белое асимметричное платье Hachi дико возмутило истеблишмент, ведь было слишком откровенным для королевской особы. Красные колготки, мини, открытые плечи — для простых граждан Диана стала иконой стиля, а вот для монаршей семьи — большой проблемой. Особенно для Чарльза: его и так не слишком жаловал народ, а тут еще роскошная жена, ставшая всеобщей любимицей…

Проблемы с психикой