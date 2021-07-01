Спала с инструктором и бросалась с лестницы беременной. Была ли принцесса Диана святой?

При жизни Диана Спенсер стала самым популярным членом британской королевской семьи, а после смерти ее едва ли не канонизировало общество. Мы привыкли винить в драме принцессы Чарльза и других представителей монархии, но ведь и сама леди Ди совершала серьезные промахи, втягивая мужа и свекровь в скандалы.
В 2002-м по данным опроса ВВС принцесса Диана заняла третье место в рейтинге величайших британцев в истории, а ведь она не была ни действующим правителем страны, ни грандиозным политиком, ни талантливым музыкантом. Зато ее красота, обаяние и бунтарский дух покорили весь мир. В леди Ди видели заботливую маму принцев Уильяма и Гарри, филантропа, который не побоялся публично обнять больного СПИДом ребенка в то время, когда многие еще считали ВИЧ передающимся воздушно-капельным путем.
В Диане Спенсер уживались икона стиля и трагическая героиня: ее открыто называли жертвой обстоятельств. Мол, королевская семья всячески ущемляла благородную женщину, искренне преданную мужу, а сам Чарльз никогда ее не любил, будучи привязанным к Камилле Паркер-Боулз, воссоединиться с которой ему не давали годами.
Но существует и другое мнение — что леди Ди была искусным манипулятором, пусть и допускавшим серьезные стратегические промахи на пути к народному титулу «Королевы людских сердец». Ошибки, возможно, совершались из-за чрезмерной эмоциональности и неустойчивой психики… Где же правда? 1 июля исполняется 60 лет со дня рождения Дианы Спенсер, и самое время посмотреть на нее не как на эталон добродетели, а как на человека со своими слабостями, прегрешениями и пятнами на репутации.
Неидеальная претендентка
Знакомые говорили, что Диана не была такой уж скромной: играла в спектаклях, занималась танцами, с интересом участвовала в охоте
Мы наслышаны о Диане как о мечтательной натуре: девушка увлекалась любовными романами и грезила стать принцессой. По сути, это фантазии любой маленькой девочки, но много ли юных леди появлялись в нужном месте и в правильный час, чтобы «заарканить» принца?
К 1980-му старший сын Елизаветы II уже осознал, что не видать ему счастья с возлюбленной Камиллой, и даже попытался построить отношения со старшей сестрой Дианы Спенсер. Сара испортила все неосторожной фразой о том, что не важно, кто будет ее супругом, принц или мусорщик, ведь главное — любовь. Появившаяся в прессе цитата оскорбила монаршую семью, так что связь с девушкой Чарльз обрубил на корню.
Имелась ли у Дианы навязчивая идея занять место сестры — неизвестно, однако по слухам, старшее поколение Спенсеров сделало все, чтобы юная мечтательница попала принцу на глаза. Не исключено, что девушка всецело поддерживала план родственников, ведь в противном случае ее судьба сложилась бы плачевно: пэрские титулы и все имущество переходили по закону сыну графа Джона Спенсера. Единственным шансом занять положение в обществе было выгодно выйти замуж.
Идеальной кандидатурой в невесты Диана, вопреки устоявшемуся мнению, не являлась. Да, она не была лишена обаяния, любила малышей, работала няней и помощницей воспитателя в детсаду. Но почему? Да потому что выпускные экзамены девушка провалила дважды, а в колледже продержалась всего семестр. Соглашаться приходилось на любые вакансии, хоть гувернантки, хоть уборщицы у старшей сестры и ее друзей.
Соседство родового поместья Спенсеров с резиденцией в Норфолке сделали свое дело: дружившая с королевой-матерью бабушка Дианы легко могла ввести внучку в круг монарших особ. Чарльз общался с юной скромницей, но вряд ли планировал звать ее под венец до тех пор, пока информация о «невесте» не просочилась в СМИ. Винить в утечке леди Ди мы не станем, но что мешало ее близким поболтать с прессой?
Так или иначе, статьи о новой пассии наследника престола всколыхнули Великобританию, и в дело вмешался принц Филипп: написал сыну письмо с требованием защитить честь юной леди. Слова отца Чарльз воспринял как приказ и тут же сделал Диане предложение. Почему же та согласилась выйти замуж за человека старше себя почти на 13 лет, с которым у нее не было ничего общего? Можем поверить в чистые девичьи мечты о жизни в сказочном дворце или же в любовь с первого взгляда. Но ведь не исключено, что Диана Спенсер попросту не решилась отказать представителям монаршей семьи или же увидела благоприятную перспективу.
Попытки победить конкурентку
29 июля 1981 года Диана Спенсер обвенчалась с принцем Чарльзом в Соборе Святого Павла
Биографы спустя годы писали, что Диана чувствовала себя ягненком на заклание, когда шла к алтарю, ведь среди гостей присутствовала давняя любовь Чарльза Камилла. Это было жестоко, однако невеста знала о долгом и мучительном романе жениха с Паркер-Боулз до того, как приняла предложение. Почему же девушка решила, что сумеет заменить подругу сердца?
Сейчас все в один голос твердят, что Диана была моложе, привлекательнее и невиннее соперницы. Но это не отменяет того факта, что принц и Камилла были практически ровесниками, имели схожее чувство юмора, массу общих историй и переживаний. Паркер-Боулз всегда интересовалась хобби Чарльза, являлась внимательным слушателем, подругой и любовницей в одном лице.
Что же до Дианы, то на момент свадьбы она была знакома с принцем меньше года, да и виделись они всего 12 раз. Хобби мужа леди Ди не особо привлекали, привычки — раздражали, религиозность и вовсе вызывала смех. С общими темами для разговора тоже имелись проблемы, ведь между супругами лежала интеллектуальная пропасть. Любимые принцессой романы не могли заинтересовать Чарльза, а еще до помолвки знакомые советовали Спенсер хотя бы читать газеты, чтобы поддержать беседу с образованным 32-летним мужчиной.
Нам безумно жаль женщину, оставшуюся в одиночестве в Букингемском дворце, пока принц был в туре по Австралии. Сочувствуем мы и невесте, узнавшей о злосчастном браслете, подаренном Чарльзом любовнице за пару недель до свадьбы. С другой стороны, мог ли мужчина противиться истинным чувствам, даже если честь короны требовала от него послушания и отказа от Камиллы?
При этом в силу юного возраста Диана не умела вести себя мудро и хотя бы попытаться завоевать расположение партнера. Она не стремилась подружиться с близким кругом Чарльза, не ездила в Хайгроув, так как презирала сельскую жизнь, почти всегда предпочитала молчаливые обиды разговорам по душам, а Камилле придумывала оскорбительные прозвища, например, ротвейлер, что еще больше отдаляло от нее мужа.
Не оправдываем принца Уэльского, но ведь не только «Королева людских сердец», а все три участника любовного треугольника стали жертвами обстоятельств. Правда, у Паркер-Боулз оказался ряд преимуществ, и леди Ди, увы, оставалось лишь злиться, терпя поражение. А где злость — там и месть.
Эгоцентризм
Любой будущий член королевской семьи осознает, что с прежней жизнью покончено: традиции и устои требуют отказа от вседозволенности. Однако Диана позволяла себе не только нарушать протокол, экспериментируя с нарядами, но и перетягивать внимание публики, в то время как в центре событий должен был бы находиться Чарльз, а супруга — следовать за ним незримой тенью.
Быть в тени — это вообще было не про леди Ди. Сейчас мы можем расценивать это как проявление яркости личности, бунтарства и оригинальности, которую не потушишь сводом придворных правил. Но монархия и модернизация — понятия несовместимые.
Взять хотя бы выступление Дианы на сцене Ковент-Гардена в паре со знаменитым танцовщиком Уэйном Слипом. Она уверяла, что хотела сделать мужу подарок на день рождения, но ведь не могла не понимать, что поступок противоречит протоколу и к тому же буквально выталкивает принца из эпицентра внимания. А рок-н-ролл с Джоном Траволтой в Белом доме? Такого ажиотажа не вызывали даже прежние выходки «мятежной» принцессы Маргарет.
При этом Диана утверждала, что не играет на публику, хотя всем было понятно, как ей нравится купаться во всеобщем внимании. Возможно, это казалось принцессе единственной отдушиной в холодном мирке королевского двора, где ее осуждали и не ценили. Впрочем, имелась и еще одна «плюшка»: доступ к брендовым нарядам.
В свое время белое асимметричное платье Hachi дико возмутило истеблишмент, ведь было слишком откровенным для королевской особы. Красные колготки, мини, открытые плечи — для простых граждан Диана стала иконой стиля, а вот для монаршей семьи — большой проблемой. Особенно для Чарльза: его и так не слишком жаловал народ, а тут еще роскошная жена, ставшая всеобщей любимицей…
Проблемы с психикой
Диана худела на глазах, из-за чего могла упасть в обморок. Как бы ни хотелось оправдать леди Ди по всем статьям, но то, что психически она была неустойчива — факт. Начнем с того, что вскоре после помолвки принц Чарльз отметил, что невеста немного «пухловата». Можем окрестить мужчину тираном и даже модным словом «абьюзер», однако бессмысленно спорить, что не каждая женщина отреагирует на критику в свой адрес так остро, как Диана.
Можно было бы заняться спортом, сесть на сбалансированную диету или вовсе проигнорировать замечание и принять себя такой, какая есть. Но у Дианы Спенсер началась булимия, так что за несколько месяцев она похудела самым вредным и нездоровым способом, да и в дальнейшем продолжала вызывать приступы рвоты, желая избавиться от «лишнего». Неудивительно, что однажды принцесса потеряла сознание прямо на светском рауте. И вновь мы вовсе не выгораживаем Чарльза, который, по словам Дианы, не поддержал ее, а грубо отругал за случившееся. Однако женщину не раз отправляли на лечение от расстройства пищевого поведения, но она слабо реагировала на слова специалистов, предпочитая рефлексировать и жалеть себя.
Она постоянно была голодной и раздражительной, что не способствовало ни укреплению брака, ни гармоничному существованию в целом. К тому же у Дианы случались истерики, обусловленные чаще всего изменами Чарльза.
Хуже всего, что принцесса занималась членовредительством и, судя по дневникам, пыталась наложить на себя руки четырежды. При этом селфхарм не был заметен широкой публике и не уродовал Диану, что позволило психиатрам предположить: увечья наносились с целью привлечь внимание семьи, манипулировать мужем, к примеру, заставить его порвать связь с любовницей.
Ситуация достигла апогея во время первой беременности принцессы: то ли она упала случайно, то ли намеренно сбросилась с лестницы. Диана отделалась побоями, врач констатировал, что с ребенком все в порядке. Но главная цель была достигнута — Чарльз сдувал с жены пылинки и на месяцы забыл о Камилле. Судите сами, нормальный ли это поступок для будущей матери.
После появления на свет принца Уильяма леди Ди впала в постродовую депрессию и начала себя резать. Впоследствии она называла себя единственным членом королевской семьи, кто открыто проявлял и рассказывал о тяжелом психическом расстройстве. И разумеется, это расширило пропасть между ней и родственниками мужа.
Измены принцу
Биографы сходятся во мнении, что отношения Дианы и Чарльза получили второй шанс в 1984-м, после рождения младшего сына Гарри. Надолго запала не хватило: принцесса фанатично окунулась в материнство, а ее муж вновь вспомнил о Камилле. Отчаявшись заслужить любовь супруга, в 1986-м леди Ди и сама закрутила роман на стороне.
Инструктор по верховой езде Джеймс Хьюитт оказался не лучшим выбором хотя бы потому, что спустя несколько лет решил заработать на истории любви с принцессой, продавая фото с ней и рассказывая самые пикантные подробности. В 1991-м роман оброс легендами до такой степени, что появились предположения о том, что принц Гарри на самом деле сын Хьюитта: мол, посмотрите, оба рыжие…
Отмыться от такого пятна на репутации было невозможно. Как бы ни любили Диану в народе, а на измены представителю монархии налагалось табу. Пусть Чарльз не хранил верность супруге, но жены-леди обязаны оставаться непогрешимыми, таков уж несправедливый закон при дворе. Тем более что статус воздыхателей унижал саму принцессу: в списке числились как офицеры, так и водители. Ну а дворецкий Пол Баррелл, друживший с Дианой Спенсер, не преминул выпустить мемуары, где поведал о том, как привозил к хозяйке мужчин, а она не предохранялась в постели.
Скандалистка
Истеричность характера и измены из мести британское общество еще могло принять, но скандальное интервью Дианы о жизни в жестоком мире монарших особ перечеркивало все. Оказалось, невинная принцесса долгое время собирала компромат на родственников, то ли боясь за собственную безопасность, то ли готовя настоящую информационную бомбу. Разумеется, Чарльз в беседе с ВВС представал жутким монстром, который довел бедную жену до булимии и депрессии. Странно другое: хотя в 1992-м супруги разъехались, а теперь Спенсер очернила его в глазах окружающих, прозвучало заявление о нежелании разводиться с тираном.
Все решила королева, не пожелавшая терпеть нападки такого уровня в адрес Виндзоров. 17 миллионов фунтов от монаршей семьи — и Диана была свободной женщиной. Но счастливой ли? Последствия мстительного интервью оказались во многом негативными: народ жалел свою любимицу, а вот сестра, брат и бабушка осуждали. Открывались новые возможности для благотворительности, но захлопывались старые двери — перед людьми стоял выбор предать Елизавету II или же игнорировать ее бывшую невестку.
Новым скандалом обернулось знакомство Уильяма и Гарри с бойфрендом Дианы Доди аль-Файедом: ослепленная желанием устроить личную жизнь, женщина не подумала, что это негативно скажется на наследных принцах. Да и в любовь леди Ди и богатого мусульманина мало кто верил: даже друзья говорили, что Доди был скорее способом остаться в статусе селебрити.
Даже если Диана Спенсер всерьез хотела выйти замуж за миллионера, желанию не суждено было осуществиться. Когда 31 августа 1997-го 36-летняя женщина погибла в ДТП, многие заключили, что это дело рук сподвижников Елизаветы II — настолько Диана стала неудобна монаршей семье, угрожала их авторитету. Однако эта теория давно разбита экспертами в пух и прах.
Какие бы обстоятельства ни погубили леди Ди, она осталась в памяти людей гордой, независимой и благородной личностью, пусть и совершавшей ошибки в силу человеческих слабостей и страстей.