Опубликованы первые кадры из американской версии «Иронии судьбы»

В Бостоне продолжаются съемки американской версии советской картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Ремейк фильма Эльдара Рязанова решил сделать режиссер Марюс Вайсберг, известный по работе над фильмом «Любовь в большом городе».

Первые фото со съемочной площадки опубликовала актриса и модель Эмма Робертс, которая играет роль Нади. В американской версии ее зовут Марго. Женю Лукашину сыграет Томас Манн.

Судя по фото, действие происходит во время празднования Рождества. На снимках Робертс едет в карете с «Лукашиным». Известно, что весь действие проходит в США, в Бостоне.

Помимо Робертс и Манна, в «Иронии судьбы» играют Гаррет Хедлунд, Верити Бранко, Бритт Робертсон.

Пока неизвестно, когда фильм выйдет в прокат, но его уже раскритиковала актриса Лия Ахеджакова, которая в оригинальной версии Рязанова играла одну из подруг главной героини.



