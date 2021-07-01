Сегодня ночью я умер 17 раз: стали известны подробности ужасной смерти клипмейкера МакSим
Режиссеру клипов МакSим было 45 лет, пишет Topnews.
Режиссеру клипов МакSим было 45 лет, пишет Topnews.
Оказалось, что Вадим Шатров перед смертью оставлял заметки у себя на странице в Фейсбуке. 22 июня мужчина написал, что находится на «передовой борьбы между жизнью и смертью».
У него было большей части легкого, было подавленное состояние, но режиссер обещал начать новую жизнь, если выживет. На следующий день Шатров написал, что умер за ночь 17 раз. Он признался, что чувствовал, как выходит из тела, но, возвратившись, расплакался.
26 июня Шатров рассказал, что в палате умер его сосед, который ходил сам, когда его только «полудохлого» привезли. Пожаловался режиссер и на безразличие, и на ор санитарок, и на то, что никто не подает ему таблеток, а он сам встать не может.
Известием о смерти мужчины поделилась его супруга. У себя на странице она рассказала, что у Шатрова было поражение легких – 55%. Сама она оказалась с дочкой дома с пневмонией. От подписчиков женщина попросила помощи и призналась, что не знает, что делать.