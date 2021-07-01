Сегодня ночью я умер 17 раз: стали известны подробности ужасной смерти клипмейкера МакSим

Накануне стало известно о смерти Вадима Шатрова, режиссера клипов МакSим и других знаменитостей. 45-летний мужчина сгорел за неделю в больнице, у него было 55% поражения легких и подтвержденный коронавирус.

Оказалось, что Вадим Шатров перед смертью оставлял заметки у себя на странице в Фейсбуке. 22 июня мужчина написал, что находится на «передовой борьбы между жизнью и смертью».

У него было большей части легкого, было подавленное состояние, но режиссер обещал начать новую жизнь, если выживет. На следующий день Шатров написал, что умер за ночь 17 раз. Он признался, что чувствовал, как выходит из тела, но, возвратившись, расплакался.

«Каждая смерть это был кусок сна», – написал Шатров.

26 июня Шатров рассказал, что в палате умер его сосед, который ходил сам, когда его только «полудохлого» привезли. Пожаловался режиссер и на безразличие, и на ор санитарок, и на то, что никто не подает ему таблеток, а он сам встать не может.